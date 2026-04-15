Mercato PSG : Un international néerlandais proche de signer  

Lucas Chevalier n’est plus en odeur de sainteté au PSG. Les dirigeants parisiens visent un gardien de but néerlandais pour le prochain mercato estival.

Mercato : Le PSG fonce sur Bart Verbruggen

Le PSG veut un nouveau rempart. Un an après le pari raté Lucas Chevalier, le club de la capitale s’active pour trouver un gardien en pleine forme. Bart Verbruggen, la pépite néerlandaise de Brighton, figure désormais en haut de la liste de Luis Campos.

Rectifier le tir devient vital. Lucas Chevalier déçoit, son départ semble acté, et Matvey Safonov ne convainc pas totalement la direction pour occuper le poste de titulaire indiscutable sur le long terme. Le Paris SG cherche donc une solution. Le directeur sportif, Luis Campos a jeté son dévolu sur Verbruggen.

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Ce jeune international de 23 ans brille en Premier League. Sa valeur ? Environ 40 millions d’euros selon Transfermarkt. Mais il y a une rude concurrence européenne. Paris n’est pas seul sur le coup. Si l’Inter Milan mène la lutte, des géants comme le Bayern Munich, Arsenal ou Chelsea surveillent aussi le portier des Oranje. La bataille s’annonce rude.

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Luis Campos garde toutefois d’autres fers au feu. Les noms de Diogo Costa, Gregor Kobel ou Anatoliy Trubin circulent également dans les couloirs du Parc des Princes. Le coach Luis Enrique exige un profil technique. Bart Verbruggen possède les atouts nécessaires pour garder les buts du Paris Saint-Germain. Les pensionnaires du Parc des Princes attendent l’ouverture du mercato estival pour passer à l’attaque.