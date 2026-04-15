Mercato PSG : 12 buts et 9 passes, ce goleador arrive

La direction du PSG a trouvé un serial buteur en Russie en vue du prochain mercato estival. La porte est ouverte pour l’arrivée du jeune crack à Paris.

Mercato : Aleksey Batrakov au PSG ? Le feu vert venu de Russie

Le Lokomotiv Moscou pourrait perdre son joyau au profit du club de la capitale française. Si Matvey Safonov a ouvert la voie, une seconde pépite russe semble désormais sur le point de poser ses valises au PSG. Aleksey Batrakov, milieu offensif de 20 ans, figure en bonne place sur les tablettes du Paris Saint-Germain pour le prochain mercato estival.

Ses performances éblouissent la Premier Liga. Sous le maillot du Lokomotiv, le jeune prodige met tout le monde d’accord. Mais le championnat russe ne lui permet pas de montrer tout son potentiel au monde entier. Privé de joutes européennes, Batrakov doit s’expatrier pour grandir.

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Le Paris SG lui offre ce tremplin idéal. Intégrer l’effectif de Luis Enrique permettrait au natif d’Orekhovo-Zouïevo de découvrir enfin la Ligue des champions. L’intérêt parisien est réel et confirmé. Vladimir Kuzmichev, son représentant, place d’ailleurs les champions de France parmi les courtisans les plus sérieux. Le jeune crack est sous contrat jusqu’en juin 2029 avec le Lokomotiv. Sa valeur est estimée à 25 millions d’euros.

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Cette saison, Aleksey Batrakov a déjà inscrit 12 buts et délivré 9 passes décisives. Le technicien parisien, Luis Enrique cherche du sang neuf. Il apprécie ces profils malléables, avides de titres et prêts à marquer l’histoire du club. Batrakov aurait donné son feu vert pour rejoindre son compatriote Safonov en France. Le deal pourrait être conclu dans les prochaines semaines.