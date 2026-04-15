Mercato PSG : Une offre dingue arrive pour un buteur  

Le départ de Gonçalo Ramos se précise. Un ancien international portugais pousse l’attaquant du PSG vers Chelsea.

Mercato PSG : Chelsea fonce sur Gonçalo Ramos

Le mercato estival du PSG s’agite déjà autour de ses indésirables ou de ses talents sous-exploités. Gonçalo Ramos n’entre pas dans les plans de Luis Enrique et cherche un nouveau point de chute. Pedro Mendes allume la mèche. L’ex-milieu de terrain de la Seleção estime qu’un départ vers Londres serait une bénédiction pour le buteur parisien.

Cette sortie médiatique intervient alors que Ramos, malgré son efficacité, ronge son frein sur le banc de touche. Pedro Mendes ne tarit pas d’éloges sur son compatriote. Interrogé par Thunderpick, il décrit un joueur mobile, intéressant et doté d’une finition clinique. L’attaquant portugais veut jouer davantage. Chelsea lui offrirait cette opportunité.

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Les chiffres appuient cette analyse : avec 12 buts en 39 matchs, Gonçalo Ramos affiche une statistique impressionnante. En Europe, peu de remplaçants atteignent un tel niveau de rentabilité. La situation du joueur est un véritable dilemme pour son entraîneur.

Luis Enrique a lui-même admis son injustice envers l’attaquant après un but tardif contre Toulouse. Le coach admire son professionnalisme, mais le système tactique actuel et la concurrence féroce l’empêchent de s’installer dans le onze de départ.

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Gonçalo Ramos était arrivé de Benfica pour 65 millions d’euros avec l’étiquette de titulaire indiscutable. Il est devenu, par la force des choses, un joker de luxe. Si l’intérêt du club anglais se concrétise, le Paris SG pourrait le laisser partir. Montant du deal : 35 millions d’euros. Le joueur est sous contrat jusqu’en 2028, mais Paris semble prêt à réduire ses exigences financières pour faciliter ce mouvement.