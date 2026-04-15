ASSE : SC Bastia, Ray met son équipe au défi contre Sainté

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Avant la réception de l’ASSE, samedi, le SC Bastia est au plus mal. Néanmoins, Reginald Ray espère un sursaut d’orgueil de son équipe face aux Stéphanois.
Avant ASSE : Le gros regret de Bastia contre le Red Star
Avant d’affronter l’ASSE, samedi, au stade Armand Cesari (20h), le SC Bastia est passé à côté d’un gros coup, lors de la 30e journée de Ligue 2. Il menait le Red Star au stade Bauer (1-3), à la pause. Mais l’équipe de Reginald Ray s’est sabordé en deuxième mi-temps, en concédant trois buts.
Renversé naïvement par le club audonien, l’entraîneur des Bastiais est à la fois très déçu et remonté contre ses joueurs, qui ont gâché l’opportunité de recoller à Amiens à la 17e place.À voirMercato OL : Le fort intérêt pour un défenseur se confirme
« De façon inexplicable, on s’est mis en difficulté tout seul. On a permis à l’adversaire d’espérer, notamment sur ce deuxième but qu’on lui offre […]. Je suis dégoûté, par rapport à ce qu’on a pu faire sur la première mi-temps », a-t-il déclaré, avec un gros sentiment de regret.
« Quand on ne marque pas, on ne gagne pas. Quand on marque, on ne gagne pas non plus. On avait mis trois buts — une chose qui ne nous était jamais arrivée. Et ça nous a desservis », a-t-il confié, carrément dépité : « On est trop défaillants en ce moment ».
Bastia : Reginald Ray rêve d’un sursaut d’orgueil contre Saint-Etienne
Mais le SC Bastia n’est pas encore condamné à la relégation. Il peut encore se sauver, en passant probablement par les barrages. Cependant, il doit désormais réaliser un exploit, celui de remporter les quatre matchs restants, dont celui contre l’AS Saint-Etienne, dans trois jours.
Reginald Ray entretient le mince espoir. Il attend une réaction d’orgueil de son équipe contre celle de Philippe Montanier. « Des joueurs capables de réagir pour se sauver ? On aura la réponse sur notre prochain match à domicile contre Saint-Étienne », a-t-il répondu.
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Pour rappel, l’ASSE est sur une série d’invincibilité de 9 matchs, soit 7 victoires et 2 matchs nuls, alors que Bastia n’a pas gagné un seul de ses 11 derniers matchs en Ligue 2. Le club de l’île de Beauté a concédé 4 défaites et 7 nuls !