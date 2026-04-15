ASSE : SC Bastia, Ray met son équipe au défi contre Sainté

Avant la réception de l’ASSE, samedi, le SC Bastia est au plus mal. Néanmoins, Reginald Ray espère un sursaut d’orgueil de son équipe face aux Stéphanois.

Avant ASSE : Le gros regret de Bastia contre le Red Star

Avant d’affronter l’ASSE, samedi, au stade Armand Cesari (20h), le SC Bastia est passé à côté d’un gros coup, lors de la 30e journée de Ligue 2. Il menait le Red Star au stade Bauer (1-3), à la pause. Mais l’équipe de Reginald Ray s’est sabordé en deuxième mi-temps, en concédant trois buts.

Renversé naïvement par le club audonien, l’entraîneur des Bastiais est à la fois très déçu et remonté contre ses joueurs, qui ont gâché l’opportunité de recoller à Amiens à la 17e place.

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« De façon inexplicable, on s’est mis en difficulté tout seul. On a permis à l’adversaire d’espérer, notamment sur ce deuxième but qu’on lui offre […]. Je suis dégoûté, par rapport à ce qu’on a pu faire sur la première mi-temps », a-t-il déclaré, avec un gros sentiment de regret.

« Quand on ne marque pas, on ne gagne pas. Quand on marque, on ne gagne pas non plus. On avait mis trois buts — une chose qui ne nous était jamais arrivée. Et ça nous a desservis », a-t-il confié, carrément dépité : « On est trop défaillants en ce moment ».

Bastia : Reginald Ray rêve d’un sursaut d’orgueil contre Saint-Etienne

Mais le SC Bastia n’est pas encore condamné à la relégation. Il peut encore se sauver, en passant probablement par les barrages. Cependant, il doit désormais réaliser un exploit, celui de remporter les quatre matchs restants, dont celui contre l’AS Saint-Etienne, dans trois jours.

Reginald Ray entretient le mince espoir. Il attend une réaction d’orgueil de son équipe contre celle de Philippe Montanier. « Des joueurs capables de réagir pour se sauver ? On aura la réponse sur notre prochain match à domicile contre Saint-Étienne », a-t-il répondu.

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Pour rappel, l’ASSE est sur une série d’invincibilité de 9 matchs, soit 7 victoires et 2 matchs nuls, alors que Bastia n’a pas gagné un seul de ses 11 derniers matchs en Ligue 2. Le club de l’île de Beauté a concédé 4 défaites et 7 nuls !