Mercato : Ça chauffe entre le PSG et Man City !

Manchester City assène un coup dur au PSG. Les Anglais s’attaquent à une cible prioritaire des Parisiens.

Mercato : Le PSG doublé pour Eduardo Conceição ?

Le PSG voit rouge. Manchester City passe à l’attaque pour lui ravir sa cible prioritaire au Brésil. Les Citizens déploient des moyens colossaux afin de recruter Eduardo Conceição, la pépite de seize ans qui fait chavirer l’Europe. Une proposition dépassant les quarante millions d’euros est déjà sur la table.

Selon ESPN, la détermination des Anglais semble totale. Le champion de Premier League souhaite boucler l’opération très prochainement. La concurrence est rude pour le prodige de Palmeiras. City n’est pas seul dans cette course effrénée. Le Paris Saint-Germain, le FC Barcelone et Chelsea surveillent aussi de très près ce jeune talent. Conceição a fêté ses seize ans en décembre dernier, mais ses performances XXL avec les sélections de jeunes du Brésil impressionnent déjà les recruteurs mondiaux.

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Dans son pays natal, on le décrit comme le joyau de sa génération. Cet intérêt concret des cadors européens confirme sa progression. Palmeiras garde la main sur le dossier. Le règlement interdit au joueur de rejoindre le Vieux Continent avant sa majorité, ce qui permet au club brésilien de temporiser sereinement. Les dirigeants brésiliens n’accepteront de s’en séparer qu’en cas d’offre stratosphérique.

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Malgré l’optimisme de Manchester City, le dossier s’annonce coûteux. Pour Palmeiras, les quarante millions d’euros proposés ne constituent qu’une base de discussion minimale. Ils attendent une surenchère. Cette formation brésilienne semble convaincue d’une chose : Conceição possède un potentiel énorme. Le prix de la pépite risque donc de s’envoler bien au-delà des premières estimations.