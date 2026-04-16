ASSE-Troyes : Alerte rouge, un point noir menace Sainté

L’ASSE tentera de battre Troyes la semaine prochaine en vue de retrouver la Ligue 1. Une épée de Damoclès administrative menace cependant ses supporters.

ASSE : Les Magic Fans et les Green Angels retiennent leur souffle

Grace à sa victoire contre Dunkerque (2-1), l’ASSE est revenu à un point du leader Troyes. Les deux premiers du classement s’affronteront d’ailleurs le samedi 25 avril dans un stade Geoffroy-Guichard qui sera incandescent. Les supporters stéphanois sont convaincus que leur équipe remportera ce duel au sommet.

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Ce succès permettrait non seulement à l’ASSE de se rapprocher du titre de champion, mais aussi de retrouver la Ligue 1 la saison prochaine. Sauf que derrière cet engouement, une crise couve. Les Magic Fans et les Green Angels sont sous la menace d’une dissolution par les autorités.

Une dissolution pourrait gâcher la montée en Ligue 1

Le ministère de l’Intérieur garde un œil sur ces deux groupes de supporters ultras. Leur sort dépend désormais d’un arbitrage administratif, indique le site Peuple Vert. La direction de l’ASSE reste solidaire envers ces associations. Même si le pouvoir de décision lui échappe totalement.

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Les Magic Fans et les Green Angels n’ont plus le droit à l’erreur. Un simple fumigène ou un débordement mineur pourrait sceller leur fin en tribunes. Les autorités observeront de près le calme actuel avant de rendre leur verdict. Cette décision pourrait tomber au terme de la saison, gâchant les festivités d’une montée en Ligue 1.