‎ASSE : Magic Fans et Green Angels, un soutien venu du Bayern

‎A l’ASSE, c’est un soutien qui ne restera pas sans échos. ‎Alors que les Magic Fans et les Green Angels sont sous la menace d’une dissolution, le soutien affiché par les supporters du Bayern Munich résonne comme un geste fort, presque fraternel, dans un moment de grande tension pour Saint-Etienne.

‎ASSE : Une banderole qui dépasse le simple symbole

‎Mercredi soir, pendant le choc entre le Bayern Munich et le Real Madrid, ce ne sont pas seulement les buts qui ont marqué la soirée. En seconde période, une banderole en français a capté l’attention : « La passion ne dissout pas, soutien aux ultras français ! ». ‎En quelques mots, les supporters bavarois ont envoyé un message clair aux Magic Fans et aux Green Angels.

👏 La grande classe @Margot_Dumont et @CanalplusFoot de parler de l'ASSE et des groupes d'ultras menacés de dissolution car les Bavarois ont déployé une banderole en français :



« La passion ne se dissout pas, soutien aux ultras français ! »pic.twitter.com/pZSw6C6Ysa — La Mise Au Vert (@LaMiseAuVert_) April 15, 2026

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Au-delà du football, cette prise de position envers les groupes de supporters de l’AS Saint-Etienne traduit une solidarité entre tribunes historiques, un langage universel que seuls les amoureux du ballon rond savent manier avec autant de force.

‎Le poids de l’histoire entre Munich et Saint-Étienne

‎Ce soutien n’a rien d’anodin. Entre le Bayern et l’AS Saint-Etienne, il existe une mémoire commune, presque gravée dans le patrimoine du football européen. Impossible de ne pas penser à la finale de 1976 et à ces mythiques « poteaux carrés », encore racontés comme une légende dans le Forez.

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‎Ce passé crée un lien émotionnel rare. Le Bayern ne soutient pas seulement un groupe de supporters : il tend la main à une institution blessée, à un club dont l’histoire continue de parler à toute l’Europe. ‎Pourquoi ce soutien est-il important ? Parce qu’il légitime, à l’échelle européenne, la place des supporters dans l’identité d’un club.

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À Saint-Étienne, les tribunes ne sont pas un décor : elles font partie de l’âme des Verts. ‎Dans cette période sensible, ce message venu d’Allemagne agit comme un rappel stratégique : toucher aux groupes ultras, c’est aussi toucher à une partie de l’histoire vivante de Saint-Etienne. Et cela, le Bayern l’a parfaitement compris.