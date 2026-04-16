Mercato : le Stade Rennais déchire une offre énorme  

Un cador allemand fait le forcing pour s’offrir un roc du Stade Rennais lors du prochain mercato estival. Les dirigeants du club breton disent non au départ de leur pépite.

Mercato : le Stade Rennais ferme la porte pour Abdelhamid Ait Boudlal

Rennes ne lâchera pas son joyau. Abdelhamid Ait Boudlal est devenu indispensable au Stade Rennais. Le jeune défenseur marocain attire l’Europe entière, mais les dirigeants bretons s’opposent fermement à son départ et préparent déjà une prolongation de contrat.

Samedi dernier, lors du succès contre Angers (2-1), le joueur a consolidé sa place dans la défense à quatre. Il a ainsi relégué Anthony Rouault sur le banc. Ce choix fort de Franck Haise confirme la prestation solide livrée précédemment à Brest (4-3), où le Marocain faisait son retour après une blessure à la cuisse.

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Physique, rapide et porté vers l’attaque, il a dominé le match face aux Angevins. Les chiffres sont impressionnants : neuf duels gagnés et une précision de passe remarquable vers l’avant. S’il prend parfois des risques excessifs qui mènent à des erreurs, son audace est le signe d’un talent pur encore en phase d’apprentissage. Recruté pour un million d’euros en 2024, il s’épanouit en Bretagne.

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Sa cote explose. Estimé à 10 millions d’euros, il fait l’objet de convoitises concrètes. Newcastle a tenté sa chance l’été dernier. Refus cash du Stade Rennais. Le Borussia Dortmund tente le coup ces dernières semaines. Les Allemands sont prêts à faire une folie pour déloger le joueur. Cependant, après la vente de Jérémy Jacquet, Rennes refuse catégoriquement tout transfert immédiat. Les dirigeants veulent faire de lui le pilier de leur projet sportif pour la saison à venir.