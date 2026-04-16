Mercato Stade Rennais : Loïc Désiré dégote un nouveau roc  

La direction du Stade Rennais a trouvé un nouveau défenseur central en Italie. Le coup se prépare pour le prochain mercato estival.

Mercato Stade Rennais : Loïc Désiré lorgne un défenseur de Serie A

Le Stade Rennais pose ses pions pour la saison prochaine. En quête de renforts pour le prochain mercato d’été, les dirigeants bretons tournent leur regard vers l’Italie. Leur cible ? Un jeune talent qui s’impose de l’autre côté des Alpes.

C’est en Serie A que le club breton espère trouver son bonheur. Selon les indiscrétions, le nom de Tarik Muharemovic figure en haut de la liste des recruteurs rennais. Ce défenseur central de 23 ans, pilier de Sassuolo, impressionne. Lié au club italien jusqu’en 2031, le joueur bosnien ne cesse de progresser.

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Rennes veut du muscle et de la technique. Muharemovic a les atouts nécessaires. Il a une présence physique imposante. Son bilan cette saison : 28 matchs, deux buts inscrits et deux passes décisives délivrées. Sur Transfertmarkt, il vaut 20 millions d’euros. Si Rennes réussit ce coup, il pourrait combler le vide que va laisser Jérémy Jacquet.

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L’affaire s’annonce toutefois complexe. Le talent du joueur n’a pas échappé aux géants italiens, et l’Inter Milan suit déjà le dossier de très près. Une véritable bataille s’annonce donc entre la Bretagne et la Lombardie. Pour arracher la signature de ce profil convoité, le Stade Rennais devra se montrer convaincant face à la puissance financière et sportive des Nerazzurri.