Mercato Stade Rennais : Coup de tonnerre, un cadre force son départ

Le milieu de terrain, Djaoui Cissé pourrait quitter le Stade Rennais lors du prochain mercato estival. Des cadors européens se bousculent pour le recruter.

Mercato Stade Rennais : Le Bayer Leverkusen passe à l’offensive pour Djaoui Cissé

Le Stade Rennais tremble pour son milieu de terrain, Djaoui Cissé. Du beau monde tourne autour du meneur de jeu français à quelques mois de l’ouverture du mercato estival. Une proposition concrète de 20 millions d’euros vient d’atterrir sur les bureaux du club breton.

Le Bayer Leverkusen veut conclure l’affaire rapidement. Selon les informations d’Africa Foot, cette formation de Bundesliga aurait formulé cette offre de 20 millions d’euros pour s’attacher les services du joueur de 22 ans. Le projet sportif allemand séduit.

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Réputé pour son savoir-faire avec les jeunes talents, le 5e du championnat d’Allemagne représente une étape idéale pour la progression de Cissé. Ses proches militent activement pour ce transfert. Ils poussent le milieu de terrain à privilégier cette destination dès cet été, convaincus par la capacité du Bayer à valoriser son potentiel.

Djaoui Cissé fustige sa situation actuelle à Rennes. Bien qu’il ait prolongé son bail jusqu’en 2030, son temps de jeu est limité depuis l’arrivée de Franck Haise. Aucune titularisation en huit rencontres. Pire encore, il a passé trois des quatre derniers matchs sur le banc. Ce manque de confiance de l’entraîneur précipite les envies de départ.

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Leverkusen n’est pas seul dans la course. Si l’Allemagne a dégainé la première, l’Angleterre observe de très près la situation du Bleuet. Arsenal, qui avait déjà placé le Rennais sur sa short-list, reste attentif. D’autres formations comme West Ham et Leeds préparent leurs offres, tandis qu’Aston Villa et Newcastle gardent un œil sur le dossier.