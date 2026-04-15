Mercato Stade Rennais : le successeur de Jacquet arrive, c’est 25M€ !

La direction du Stade Rennais bouge les lignes pour s’offrir un roc au Portugal. Mais le Borussia Dortmund joue les trouble-fêtes.

Mercato Stade Rennais : Loïc Désiré lorgne Ibrahima Ba

Le Stade Rennais pensait tenir son renfort défensif, mais le vent tourne. Alors que le club breton cherchait activement un successeur à Jérémy Jacquet, le dossier Ibrahima Ba s’échappe vers d’autres cieux. Le Borussia Dortmund fonce sur le jeune crack.

Ibrahima Ba est en pleine forme. En quelques mois, le jeune Sénégalais de 20 ans a transformé son statut au Portugal. Devenu titulaire indiscutable à Famalicão depuis janvier, il brille. Ses statistiques impressionnent : plus de vingt matchs joués, une passe décisive et un but marqué.

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Rennes le suivait de près. Cependant, son prix explose. Initialement estimé à 10 millions d’euros, le transfert pourrait désormais atteindre les 25 millions, bonus compris. Le club portugais sait qu’il possède un diamant et refuse de brader sa pépite. Son contrat court jusqu’en 2029. Un cador allemand veut gâcher les plans de Rennes.

Selon MaisFutebol, le Borussia Dortmund a lancé les hostilités. Le club allemand a déjà entamé des négociations concrètes avec Famalicão. Le BVB propose une offre : 20 millions d’euros fixes plus 5 millions de variables. Ce profil de défenseur correspond au projet de Dortmund.

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Face à cette concurrence, Rennes accuse le coup. 25 millions d’euros ? C’est une somme un peu élevée pour un espoir qui découvre encore le haut niveau. Les dirigeants bretons font face à un dilemme financier. Doivent-ils surpayer pour suivre la cadence allemande ou se tourner vers des cibles plus abordables ? Les dirigeants rennais pourraient passer à l’attaque dans les prochaines semaines.