PSG : Déjà un coup dur pour le Bayern au Parc des Princes !

Programmée pour le 28 avril prochain, la demi-finale aller de la Ligue des Champions entre le, PSG et le Bayern Munich se disputera au Parc des Princes avec un grand absent du côté des visiteurs. Explications.

Le Bayern Munich sans son entraîneur face au PSG

Le Bayern Munich a validé sa qualification pour les demi-finales de l’UEFA Champions League en dominant le Real Madrid (4-3), ce mercredi soir, à l’Allianz Arena. Au match aller, les hommes de Vincent Kompany s’étaient déjà imposés (2-1) à Santiago Bernabeu et retrouveront le PSG au prochain tour, avec le match aller prévu le mardi 28 avril au Parc des Princes, à 21 heures.

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Un absent de taille est d’ores et déjà à déplorer dans les rangs bavarois pour la manche aller. En effet, l’entraîneur du Bayern Munich est suspendu pour le déplacement à Paris en raison d’une accumulation de cartons jaunes. Le technicien belge a été averti face au Real Madrid suite à une contestation sur le but de Kylian Mbappé (42e), dénonçant une faute sur Josip Stanisic sur l’action précédente.

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Vincent Kompany a donc reçu son troisième carton jaune de la saison en Champions League, après ceux récoltés contre Arsenal (1-3) et le PSV Eindhoven (2-1), le privant automatiquement du prochain match. L’ancien défenseur central de Manchester City sera donc dans les tribunes du Parc des Princes dans deux semaines pour cette première manche du choc entre le Paris Saint-Germain et les Rekordmeister. Un fait qui ne semble pas vraiment inquiéter le principal concerné.

Kompany : « L’équipe peut aussi gagner sans moi à Paris »

Malgré cette absence sur le banc, qui constitue tout de même un coup dur pour le Bayern Munich, l’entraîneur du club allemand a tenu à envoyer un message fort. Conscient de l’importance du rendez-vous, Vincent Kompany a affirmé que son équipe avait les ressources pour s’imposer sans lui à Paris.

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« Je ne suis pas heureux de prendre un avertissement qui me fera manquer le match aller au Parc des Princes. Je ne pense pas le mériter. Avec autant d’émotions dans un match d’une telle importance et un tel enjeu, j’aurais souhaité que l’arbitre soit un peu plus conciliant. Mais l’équipe peut aussi gagner sans moi à Paris », a regretté le coach de 40 ans en conférence de presse d’après-match.

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Et Kompany de plaisanter ensuite. « Si jamais Luis Enrique devait suivre la première période depuis les tribunes, j’irai m’asseoir à côté de lui », a-t-il ajouté.