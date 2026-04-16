Champions League : 120M€, l’UEFA gâte le PSG après Liverpool

Vainqueur de Liverpool mardi soir (2-0), à Anfield, le PSG a rejoint le dernier carré de la Ligue des Champions une seconde année de suite. Une performance qui assure au club de la capitale un gros chèque de l’UEFA.

Le PSG empoche un jackpot grâce aux demi-finales de LDC

Tombeur de Liverpool à deux reprises consécutives, le PSG a validé son ticket pour les demi-finales de la Ligue des Champions 2025-2026. Une qualification qui rapporte gros. En effet, selon les informations du journal L’Équipe, le Paris Saint-Germain empoche 15 millions d’euros, qui s’ajoute aux 106 millions d’euros déjà cumulés par le club depuis le début de la phase de ligue.

Avec cette nouvelle prime, le jackpot continue de grimper. Quoi qu’il arrive désormais, le Paris SG a réussi sa campagne de Ligue des Champions, notamment sur le plan financier, puisque l’instance européenne va ainsi verser plus de 120 millions d’euros au leader de la Ligue 1 pour son parcours jusqu’à présent. Et ce n’est peut-être pas fini : une qualification en finale pourrait encore faire exploser les gains parisiens.

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À titre de comparaison, L’Équipe rappelle que le leader de la Ligue 1 avait perçu 149 millions d’euros pour sa victoire finale en Ligue des Champions lors de la saison 2024-2025. On ignore encore si ce montant peut être battu en cas de « back to back », à savoir de deuxième sacre consécutif en Champions League. Avant de penser à cela, Ousmane Dembélé et ses coéquipiers vont devoir écarter le Bayern Munich de la course.

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Un défi de taille pour les Rouge et Bleu, même si la double-confrontation entre les Bavarois et le Real Madrid a mis en évidence les nombreuses failles de l’équipe de Vincent Kompany, notamment sur le plan défensif.

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