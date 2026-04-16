PSG : Enrique est fixé pour les blessures de Doué et Mendes

Deux jours après sa victoire face à Liverpool, à Anfield, en quart de finale retour de la Ligue des Champions, le PSG a donné des nouvelles de Désiré Doué et Nuno Mendes, sortis sur blessures.

PSG : Plus de peur que de mal pour Doué et Mendes

Sortis sur blessure contre Liverpool mardi, Désiré Doué et Nuno Mendes ne sont pas encore forfaits pour la réception de l’Olympique Lyonnais, ce dimanche soir, en clôture de la 29e journée de Ligue 1. Les deux joueurs du PSG vont observer deux jours de soin avant d’en savoir plus sur l’évolution de leur état physique.

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Dans un point médical, le club de la capitale écrit notamment : « victime d’un choc au genou droit lors du match contre Liverpool, Désiré Doué restera en soins ces deux prochains jours avant de reprendre l’entraînement collectif. Nuno Mendes souffre d’une petite gêne à la cuisse droite, il effectuera des soins et un travail en salle ces deux prochains jours. »

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Présent en conférence de presse à l’issue de la rencontre contre les Reds de Liverpool, Luis Enrique s’est exprimé sur l’état physique de Nuno Mendes. Le coach du Paris SG s’est montré très rassurant, expliquant que la blessure de son latéral gauche n’était rien de grave selon lui.

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Il ne devrait tout de même prendre aucun risque et va certainement ménager son joueur de 23 ans ce weekend en Ligue 1. L’objectif étant qu’il soit à 100 % pour la demi-finale qui attend les Rouge et Bleu contre les garçons d’Arne Slot.