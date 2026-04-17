Mercato OM : Accord conclu pour le prodige Alfie Osborne ?

La direction de l’OM active ses réseaux en Ecosse. Le jeune roc de 17 ans, Alfie Osborne pourrait débarquer à Marseille lors du prochain mercato estival.

Mercato : L’OM cible Alfie Osborne

À seulement 17 ans, il fait déjà tourner les têtes des plus grands recruteurs européens. Alfie Osborne, jeune pépite du football écossais, a tapé dans l’œil de la direction de l’OM. Le club phocéen semble prêt à lâcher une offre pour s’offrir ce talent.

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Depuis plusieurs mercatos, Marseille mise sur la jeunesse. Cette politique de recrutement ne changera pas cet été. Selon les dernières indiscrétions, les dirigeants olympiens suivent de très près l’évolution d’Alfie Osborne. Ils apprécient le profil technique de ce défenseur central et pourraient passer à l’offensive concrète d’ici quelques semaines. Mais deux géants anglais compliquent le dossier.

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La concurrence s’annonce rude pour ce jeune crack. Manchester City et Chelsea observent déjà l’adolescent depuis de longs mois. Osborne met tout le monde d’accord par ses performances XXL sous les couleurs de Heart of Midlothian. C’est un club du championnat d’Écosse. Le roc a les atouts pour s’imposer à Marseille. Pour l’OM, l’enjeu sera de convaincre le joueur que le projet marseillais lui offrira un temps de jeu supérieur à celui des cadors de Premier League.