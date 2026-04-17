‎Mercato OM : Les dernières infos sur le dossier Ilan Kebbal

Ilan Kebbal est l’une des priorités de l’OM pour le mercato d’été. Le milieu offensif du Paris FC attire de plus en plus de convoitises, alors que Marseille cherche à reconstruire un projet offensif ambitieux. Entre rumeurs, concurrence européenne et paramètres financiers, l’été s’annonce déjà électrique sur la Canebière.

‎Kebbal, un profil qui séduit la Ligue 1 et l’Europe

‎Le mercato de l’Olympique de Marseille s’annonce une nouvelle fois animé, presque imprévisible. Dans cette agitation, un nom revient avec insistance : Ilan Kebbal. Le joueur du Paris FC, sous contrat jusqu’en 2028, réalise une saison remarquée et ne laisse plus indifférent les clubs de Ligue 1 comme les écuries anglaises.

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‎Selon les informations relayées par L’Équipe, via les analyses de Nabil Djellit, le milieu offensif est désormais dans une phase charnière de sa carrière. Auteur d’une saison solide avec 8 buts et 4 passes décisives en 24 matchs, il incarne ce profil moderne capable de casser les lignes par la percussion et la répétition des efforts.

‎Mercato OM : Marseille attentif, mais loin d’être seul sur le coup

‎Du côté marseillais, l’intérêt existe, mais il n’est ni exclusif ni prioritaire à ce stade. L’OM doit d’abord clarifier sa direction sportive avant de passer à l’action. Et cela change tout : sans directeur sportif officiellement installé, chaque dossier reste en suspens. ‎Dans le même temps, la concurrence s’organise.

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Plusieurs clubs de Premier League comme Brentford, Fulham ou Everton surveillent attentivement le dossier, tandis que des formations de Ligue 1 telles que le Stade Rennais, l’AS Monaco ou l’OL restent également en embuscade. Le prix, estimé entre 10 et 12 millions d’euros, rend l’opération accessible mais hautement disputée.

‎Un Marseillais de naissance au cœur d’un choix symbolique

‎Né à Marseille, Kebbal n’a pourtant jamais porté le maillot olympien. Un détail qui donne une dimension presque narrative à ce dossier. Le joueur, formé loin du Vélodrome, pourrait représenter un retour symbolique, mais le football moderne se joue rarement à l’affect seul. ‎Malgré son profil séduisant, Kebbal n’est pas un “poste prioritaire” dans la reconstruction de l’OM. Le club cherche avant tout à stabiliser son axe défensif et son animation centrale.

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Le recrutement dépendra donc d’une hiérarchie claire définie par le futur directeur sportif. ‎En interne, Marseille doit répondre à une question simple : Kebbal est-il une opportunité ou une priorité ? La réponse actuelle penche vers la première option. L’Algérien reste un profil intéressant, mais le timing institutionnel du club ralentit toute accélération.