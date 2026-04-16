Mercato OM : Transfert à 50 M€, un énorme coup en vue ?

‎‎L’OM se retrouve déjà au cœur d’un dossier XXL avant l’ouverture du mercato estival. Le club phocéen pourrait boucler une vente à 50 millions d’euros avec Igor Paixao.

Mercato OM : Liverpool fonce sur Igor Paixao

L’Olympique de Marseille est actuellement engagé dans une course effrénée pour le podium. Le club entraîné par Habib Beye ne néglige pas pour autant le mercato à venir. Même si l’OM peut encore se qualifier pour la prochaine Ligue des champions, la réalité économique exige des ventes cet été.

Des piliers comme Leonardo Balerdi, Pierre-Emile Hojbjerg ou encore Mason Greenwood pourraient être vendus dans le but d’alléger la masse salariale du club. Igor Paixao se retrouve lui aussi dans ce cas de figure. Surtout que ses performances avec l’OM (12 buts et 7 passes décisives) attisent des convoitises.

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Sportsboom assure que l’attaquant brésilien a tapé dans l’œil de Liverpool. L’intérêt des Reds n’est pas anodin. Arne Slot ayant déjà entraîné Igor Paixao lors de son passage au Feyenoord. Les deux hommes entretiennent de bonnes relations.

L’Olympique de Marseille a déjà fixé son prix

Cette connexion et la réussite du joueur de 25 ans à l’OM poussent le technicien néerlandais à insister pour son transfert. La direction phocéenne, après avoir déboursé 35 millions d’euros pour faire venir Igor Paixao, ne compte pas le céder aussi facilement.

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La source indique que son prix de vente est fixé à 50 millions d’euros minimum. La direction de l’OM espère ainsi réaliser une énorme plus-value avec son joueur. Tout en profitant de la puissance financière de la Premier League. Reste à savoir si Liverpool aligner un tel montant pour Igor Paixao.