Mercato OM : 27M€ ! Marseille a trouvé son nouveau Greenwood

‎‎À l’OM, le mercato s’accélère autour du cas Mason Greenwood, encore incertain. En coulisses, Marseille explore une piste offensive estimée à 27 M€ pour anticiper l’avenir du club.

‎Mercato OM : Hadj Moussa pour assurer l’après Greenwood ?

Sur la Canebière, l’été s’annonce mouvementé, après une saison très décevante. La direction sportive est sur plusieurs pistes pour préparer la saison prochaine. En ce sens, le nom d’Anis Hadj Moussa circule avec insistance du côté du Vélodrome, où l’on prépare déjà l’après-Mason Greenwood, selon Jeunes Footeux.

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L’ailier de Feyenoord, auteur d’une saison remarquée en Eredivisie avec 11 buts et 6 passes décisives, incarne un profil explosif recherché par la direction marseillaise. Sa valeur, estimée autour de 27 millions d’euros, confirme le sérieux de la piste.

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‎Au-delà des chiffres, Marseille cherche une continuité offensive. Le club, prudent sur le cas Mason Greenwood, multiplie les scénarios pour éviter une rupture sportive. Le timing du mercato pourrait transformer une rumeur en opération structurante.

‎Une stratégie déjà pensée en interne

‎En interne, les dirigeants marseillais considèrent ce dossier comme une anticipation plus que comme une urgence. L’idée est simple : ne pas subir le marché, mais le devancer. Les échanges avec le staff technique confirment la volonté d’adapter rapidement le profil offensif si un départ majeur intervient.

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‎Sur le plan sportif, le profil de Hadj Moussa séduit par sa capacité à éliminer en un contre un et à jouer entre les lignes. Une qualité devenue rare et précieuse en Ligue 1, ce qui explique l’intérêt de plusieurs clubs européens.