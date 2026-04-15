Mercato : L’OM menacé pour une arrivée prestigieuse !

La direction de l’OM espérait vite régler la succession de Medhi Benatia en recrutant Cristiano Giuntoli. Mais un concurrent de taille torpille sérieusement ce dossier.

Mercato OM : L’AS Rome avance pour Cristiano Giuntoli

L’Olympique de Marseille entame de profonds changements en son sein. Après l’installation de Stéphane Richard à la tête du club, l’attention se porte sur la succession de Medhi Benatia. Le directeur sportif marocain ayant décidé de quitter son poste à la fin de la saison,.

Sa décision irrévocable contraint l’OM à vite trouver son remplaçant. C’est dans ce contexte que le nom de Cristiano Giuntoli circule avec insistance à Marseille. L’ancien directeur sportif de Naples et Juventus possède un profil correspondant aux ambitions marseillaises. Il cocherait toutes les cases en interne.

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Mais son arrivée à l’OM est loin d’être acquise. Marca rapporte que l’AS Rome s’est déjà positionnée pour attirer Cristiano Giuntoli dans ses rangs. Les négociations seraient déjà en cours entre les deux parties. Cette menace ne s’arrête pas aux frontières de l’Italie.

Des clubs de Premier League en embuscade

Des clubs de Premier League s’activent aussi en coulisse pour séduire Cristiano Giuntol. La direction de l’OM devra donc faire face à une rude concurrence pour le dirigeant italien, qui est libre de tout contrat. Convaincre un tel bâtisseur ne sera pas chose facile.

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Raison pour laquelle l’Olympique de Marseille explore d’autres options en parallèle. Les noms de Grégory Lorenzi, Florent Ghisolfi ou encore Paul Mitchell sont évoqués dans les coursives du Vélodrome.