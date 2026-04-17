PSG-OL : Le verdict tombe, premier coup dur pour Lyon !

Après sa qualification en 8es de finale de Ligue des champions, le PSG retrouve les joutes nationales. C’est ce dimanche que les Parisiens affrontent l’OL en Championnat. Ce choc se déroulera sans les supporters lyonnais.

PSG-OL : Les supporters lyonnais interdits à Paris

Sa qualification pour le dernier carré de Ligue des champions acquise, le Paris Saint-Germain se concentre désormais sur le champions. Le PSG tentera de vaincre l’Olympique Lyonnais ce dimanche au Parc des princes. Les hommes de Luis Enrique devront l’emporter afin de consolider leur première place.

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Ce duel PSG-OL se déroulera cependant dans une atmosphère singulière. Les supporters rhodaniens sont officiellement interdits de déplacement dans la capitale. Cette décision radicale émane du ministère de l’Intérieur via un arrêté publié au Journal officiel. Les autorités ont pris cette mesure par « crainte de troubles à l’ordre public ».

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Le gouvernement, dans son communiqué, rappelle de violents incidents ayant impliqués les fans de l’OL. Notamment des débordements lors de la réception du Celta Vigo en Ligue Europa. Le souvenir des violences entre Parisiens et Lyonnais, en marge de la finale de la Coupe de Franc, a également pesé dans cette décision.