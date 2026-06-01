Mercato ASSE : Le sort de Gautier Larsonneur déjà scellé ?

Contesté par une partie des supporters de l’ASSE, Gautier Larsonneur voit son avenir chez les Verts se rétrécir. Son sort semblerait déjà scellé.

ASSE : Gautier Larsonneur, des performances irrégulières

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Depuis la relégation de l’ASSE en Ligue 2, Gautier Larsonneur (29 ans) est pointé du doigt pour ses performances irrégulières. La saison dernière, il avait concédé 77 buts. Malgré tout, Kilmer Sports Ventures (KSV) l’a maintenu au poste de numéro 1 cette saison en Ligue 2.

Fin janvier 2026, les décideurs du club stéphanois ont viré Eirik Horneland pour insuffisance de résultats et ils ont nommé Philippe Montanier à sa place. Ancien gardien de but, le nouvel entraîneur a renouvelé sa confiance au portier recruté à Brest. Il n’était pourtant pas exempt de tout reproche dans les résultats en dents de scie des Stéphanois.

Le capitaine de Saint-Etienne critiqué pour sa vie extra-sportive

Finalement, l’AS Saint-Etienne n’a pas atteint son objectif avec le capitaine Gautier Larsonneur. Il a concédé 41 buts en 33 matchs de championnat (play-off compris). Il a surtout été coupable de bourdes dans le sprint final de la saison, lors des trois défaites consécutives : à Bastia (2-0), contre Troyes à Geoffroy-Guichard (0-3) et à Rodez (2-1).

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Dans la foulée de la déculottée face à l’ESTAC, les Magic Fans avaient indexé Gautier Larsonneur, via une banderole : « Certains visent la montée, d’autres les terrasses du 1810. On veut des joueurs concernés et acharnés ». Ils pointaient ainsi la vie extra-sportive du joueur, souvent aperçu en boîte de nuit à Saint-Étienne.

Gazidis va-t-il sacrifier Larsonneur sous la pression des ultras ?

Le groupe ultra serait même allé plus loin en demandant à Ivan Gazidis de libérer Gautier Larsonneur, car ils ne veulent plus de lui à Saint-Etienne. Ce dernier est pourtant sous contrat jusqu’au 30 juin 2028.

Avec le grand ménage annoncé par le président du club, il est possible que le dernier rempart de l’équipe stéphanoise quitte le Forez. Surtout si son mentor Philippe Montanier ne rempile pas.

Ces dernières semaines, précédant l’ouverture du mercato fixé au 15 juin, l’intérêt de l’ASSE pour Ewen Jaouen du Stade de Reims a été révélé.

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Mais avec la montée en Ligue 1 manquée, Kilmer Sports Ventures n’est plus en bonne posture pour attirer les joueurs visés. Néanmoins, la recherche d’un gardien de but pour prendre la place de Brice Maubleu, en fin de contrat, est dans les tuyaux.