Liverpool – PSG: La compo officielle de Luis Enrique a fuité

À la veille du quart de finale retour de la Ligue des Champions entre Liverpool et le PSG, la presse du jour spécule déjà sur la composition officielle de Luis Enrique, l’entraîneur du club de la capitale.

Liverpool – PSG : Luis Enrique reconduit le même onze

Auteur d’une solide performance au Parc des Princes à l’aller (2-0), le PSG se déplace à Anfield avec une belle option en vue des demi-finale de la Ligue des Champions. Pour autant, le groupe de Luis Enrique reste concentré sur son quart de finale retour contre Liverpool. Et comme le dit l’adage, « on ne change pas une équipe de qui gagne ».

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Pour le match de mardi soir sur la pelouse des Reds, l’entraîneur du Paris SG aurait donc pris la décision de reconduire le même onze de départ, qui a fait mordre la poussière aux hommes d’Arne Slot, sur les bords de la Mersey. D’après les informations du journal Le Parisien, malgré le retour de Bradley Barcola dans le groupe, Luis Enrique ne changera pas ses plans pour la rencontre de mardi, à 21 heures.

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Ainsi, sauf énorme revirement de dernière minute, Marquinhos sera associé à Willian Pacho en charnière centrale, devant Matvey Safonov dans les buts. Les ailes seront occupées par les flèches Achraf Hakimi et Nuno Mendes.

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Au milieu de terrain, le trio Vitinha – Joao Neves – Warren Zaïre-Emery, impressionnant à l’aller, devrait enchaîner. Devant, l’animation offensive sera l’affaire de Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia.

La composition probable du PSG

Gardien : Safonov

Défenseurs : Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes

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Milieux : Zaïre-Emery, Vitinha, Neves

Attaquants : Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.