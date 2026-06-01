Ça chauffe à l’OM : Lorenzi veut piocher une recrue au Barça

L’OM anticipe déjà le départ de Mason Greenwood. Son nouveau directeur sportif Grégory Lorenzi s’est lancé aux trousses d’un attaquant du FC Barcelone pour le remplacer.

Mercato OM : Grégory Lorenzi fonce aussi sur Roony Bardghji

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Grégory Lorenzi a officiellement pris fonction à l’Olympique de Marseille. Le directeur sportif marseillais s’attelle déjà à une tâche herculéenne. Il devra réaliser des ventes afin d’éponger le déficit de l’OM. Plusieurs joueurs à fort valeur marchande seront invités à quitter le navire.

Mason Greenwood figure notamment en tête de liste. L’attaquant anglais ne sera pas retenu en cas d’offre conséquente. Chaque offre pour son transfert sera étudiée minutieusement. Surtout que l’AS Rome, Atlético Madrid, Borussia Dortmund et Juventus sont à ses trousses.

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Le nouveau directeur sportif de l’OM ne reste pas inactif face à ces menaces. Grégory Lorenzi travaillerait sur la succession de Mason Greenwood avec plusieurs pistes visées. Et l’une d’entre elles mènerait à Roony Bardghji, rapport le média ibérique Sport.

Une rude concurrence se met en place

Le jeune ailier droit du FC Barcelone aspire à changer de club. Il n’a été titularisé qu’à 7 reprises durant cet exercice. Ce manque de temps de jeu le pousse à quitter l’équipe de Hansi Flick afin de se relancer sous d’autres cieux. Il garderait aussi une porte ouverte vers un retour chez les Blaugrana.

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Cette volonté d’un transfert sec assorti d’une clause de rachat semble correspondre aux attentes de l’OM. Grégory Lorenzi devra tout de même faire face à une concurrence rude. L’Ajax Amsterdam, l’AS Monaco, le Betis Séville et Stuttgart seraient aussi sur ses traces.