Mercato FC Nantes : Un autre coach déchire l’offre de Kita  

Une mauvaise nouvelle tombe pour les dirigeants du FC Nantes. Un nouveau coach snobe les Kita.

Mercato FC Nantes : Luka Elsner dit non et s’envole vers la Suisse

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Le banc du FC Nantes reste désespérément vide. Le successeur de Vahid Halilhodzic se fait attendre pour la prochaine saison. Ce dernier ne dirigera pas les Canaris en Ligue 2. Après l’échec de sa mission commando, le Bosnien va claquer la porte. Les Kita cherchent depuis quelques semaines un nouveau technicien.

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Les Jaune et Vert ne veulent pas durer en deuxième division. Ils veulent un nouveau coach qui a de la bouteille et va assurer la montée dans l’élite. Le nom de Luka Elsner était évoqué pour prendre les rênes de l’équipe. Mais il ne viendra pas sur les bords de l’Erdre malgré les bruits de couloir insistants. Un autre club européen a gâché les plans des dirigeants du FC Nantes.

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Lausanne-Sport rafle la mise. L’ancien coach rémois file finalement en Suisse. Cette formation a officialisé ce lundi le recrutement de son nouvel entraîneur principal. La direction affiche sa satisfaction. Dans un communiqué officiel, ce club du championnat suisse annonce l’engagement du technicien jusqu’au 30 juin 2028. Le dossier est clos. Le FC Nantes doit donc définitivement faire une croix sur cette option.

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