Coup de théâtre à l’OM : Un accord proche avec la Juventus ?

La nouvelle direction de l’OM a entamé une opération de dégraissage en interne. Elle semble même en passe de conclure une vente surprise. Emerson Palmieri serait d’accord pour rejoindre la Juventus cet été.

Mercato OM : Emerson Palmieri se rapproche de la Juventus

La suite après cette publicité

La révolution est en marche à l’Olympique de Marseille. Le nouveau président Stéphane Richard a une feuille de route très limpide. Il devra se séparer de plusieurs joueurs avant de recruter. Ce dégraissage permettra de dégager des fonds nécessaires pour satisfaire aux exigences de la DNCG.

Lire aussi : Mercato OM : Lorenzi tente une surprise à 0€ en Angleterre

Mason Greenwood fait l’objet d’une convoitise venue de l’Italie. L’AS Rome étant déterminant pour arracher sa signature. Et un autre assaut surgi de l’autre côté des Alpes. La Juventus fonce sur Emerson Palmieri, révèle La Gazzetta dello Sport. Cet intérêt turinois a même de grandes chances d’aboutir à un accord satisfaisant.

Luciano Spalletti, le facteur déterminant

Emerson Palmieri a récemment affiché son désir de rester à l’Olympique de Marseille. Un discours de façade, car l’international italien serait en réalité tenté par un retour en Serie A selon la source. Le facteur déterminant se nomme Luciano Spalletti. Le technicien italien connaît parfaitement le joueur de 31 ans pour l’avoir eu sous ses ordres à la Roma.

Lire la suite sur l’OM :

Mercato OM : Les futures recrues reçoivent un message fort

À voir

PSG : L’incroyable message d’Alex Ferguson à Al-Khelaïfi !

Mercato : Grégory Lorenzi déniche un roc albanais pour l’OM

Il souhaite bâtir une équipe compétitive autour de profils d’expérience. Et Palmieri correspond à ses critères de sélection. Le quotidien italien précise que les bonnes relations entre les deux clubs devraient faciliter les négociations. Si ce deal venait à aboutir, cela permettrait à l’Olympique de Marseille d’alléger sa masse salariale.