PSG : L’incroyable message d’Alex Ferguson à Al-Khelaïfi !

Le monde du football a félicité le PSG après son sacre en finale de Ligue des Champions contre Arsenal ce samedi à Budapest. Sir Alex Ferguson, ancien entraîneur de Manchester United, a adressé un message particulier à Nasser Al-Khelaïfi, le président du club de la capitale française.

Alex Ferguson félicite Al-Khelaïfi et tacle Arsenal

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L’ancien mythique manager de Manchester United, Sir Alex Ferguson, a tenu à féliciter personnellement Nasser Al-Khelaïfi après la victoire du Paris Saint-Germain face à Arsenal FC en finale de la Ligue des Champions (1-1, 4-3 t.a.b.), samedi soir, à la Puskas Arena de Budapest, en Hongrie. Double vainqueur de la compétition (1999 et 2008) avec les Red Devils, le technicien écossais a, au passage, égratigné l’équipe de Mikel Arteta et son style minimaliste.

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« Nasser, ici Alex Ferguson. Bravo, c’était une soirée difficile pour vous, mais vous avez joué contre une équipe ennuyeuse qui n’a fait que défendre. Profitez bien de vos vacances, vous le méritez », écrit l’homme de 84 ans sur les réseaux sociaux.

Une possession record pour le PSG

Dans le jeu, le PSG était effectivement l’équipe la plus méritante face au style très minimaliste d’Arsenal. Le PSG a dominé Arsenal sur le plan des statistiques : 75 % de possession pour le club parisien contre 25 % pour le club anglais et 21 tirs dont 4 cadrés pour les Rouges et Bleus contre 7 tirs dont 1 seul cadré pour les Gunners. Jamais une équipe n’avait autant monopolisé le ballon en finale de la Ligue des Champions.

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Contre Arsenal FC, le Paris Saint-Germain a eu la possession 75,3% du temps, soit le chiffre le plus élevé à ce stade de la compétition depuis qu’Opta collecte cette donnée. Le précédent record avait été établi par le FC Barcelone en 2006, déjà contre les Gunners (2-1), avec 70,3%. À noter que durant les 120 minutes de jeu, 1005 passes ont été réussies en cumulé, dont 809 côté Paris SG.

Après la rencontre Jamie Carragher n’a pas mâché ses mots sur la prestation des Gunners. L’ancien joueur de Liverpool, désormais consultant pour CBS et Sky Sports, n’a pas apprécié le plan de jeu proposé Mikel Arteta.

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« C’est peut-être la pire prestation que j’aie jamais vue en finale de Ligue des Champions. Honnêtement, Arsenal a joué comme Getafe pendant 120 minutes. Quatre-vingt-dix minutes à se replier en défense, puis trente minutes supplémentaires à se replier encore plus.

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J’ai attendu en vain qu’ils fassent preuve d’un peu d’ambition, d’un peu de courage, mais leur tactique semblait évidente : survivre, survivre, survivre et espérer que David Raya remporte la séance de tirs au but.

C’est la finale de la Ligue des Champions, pas un match de relégation. On ne peut pas passer deux heures à défendre sa propre surface et s’attendre à ce que les gens saluent cela comme un coup de génie tactique », s’est énervé le vainqueur de la Coupe aux grandes oreilles 2005.

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Le club londonien a tout de même sauvé sa saison avec le titre de Premier League qui lui échappait depuis le dernier sacre de 2004.