Mercato FC Nantes : Un goleador dit oui à Kita

Le FC Nantes en pole position pour s’offrir la pépite André Emini Zibi lors du prochain mercato estival. Les négociations sont en bonne voie.

Mercato FC Nantes : Kita fonce sur un attaquant camerounais

Le patron du FC Nantes, Waldemar Kita tient sa nouvelle cible camerounaise. Selon Africafoot, les recruteurs ligériens ont jeté leur dévolu sur André Emini Zibi, l’attaquant qui a survolé le Tournoi de Douala 2026. Avec quatre buts marqués et trois passes décisives, le jeune prodige de 18 ans a affolé les compteurs.

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Le club nantais est sur le point de boucler le deal. Bien que Nice, Lille et Saint-Étienne observent aussi le joueur, les Canaris possèdent une longueur d’avance. Zibi connaît déjà le haut niveau : il a disputé la CAN U17 en 2025. Son profil a séduit les observateurs présents au Cameroun, déclenchant une accélération des discussions en coulisses.

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Le projet nantais lui plaît. Si l’accord se confirme, l’attaquant rejoindrait la France dès cet été. Il ne débuterait pas immédiatement avec les professionnels. Le FC Nantes prévoit d’intégrer d’abord le joueur à l’académie. À la Jonelière, Zibi pourra s’adapter au football européen avant de prétendre à une place en équipe première. Le chemin est tracé, reste désormais à finaliser l’opération.