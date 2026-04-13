Crise au FC Nantes : Kita annonce sa décision !

Les supporters du FC Nantes demandent le départ du propriétaire du club, Waldemar Kita. L’homme d’affaires polonais a annoncé sa décision.

Le FC Nantes coule, Kita s’accroche !

Le FC Nantes sombre mais Waldemar Kita ne tremble pas. Alors que les Canaris glissent vers la Ligue 2 après un triste nul (0-0) à Auxerre, une révélation vient de briser les derniers espoirs du peuple nantais. Le propriétaire n’a aucune intention de vendre la Maison Jaune, même en cas de relégation.

Le constat comptable est terrifiant. L’octuple champion de France occupe désormais une 17e place synonyme de descente. Avec seulement 19 points et un calendrier infernal (PSG, OM, Lens et Rennes) la relégation n’est plus une simple menace, c’est une condamnation probable.

À voir

ASSE : Énorme pression sur le leader Troyes, avant Rodez

Lire aussi : FC Nantes : Incroyable, Kita va toucher 60 M€ !

Et une question obsède les supporters : la chute du club forcera-t-elle enfin le départ de l’homme d’affaires franco-polonais ? Beaucoup l’espéraient. Philippe Audouin, journaliste chez RTL, vient de mettre fin aux rumeurs. Selon lui, le clan Kita restera au club. Pourquoi ? Par besoin d’exister.

Franck Kita, dont l’avenir professionnel est intrinsèquement lié à la présence de son père à la tête du club, resterait lui aussi en poste. Propriétaire depuis 2008, Waldemar Kita se prépare à revivre l’antichambre de l’élite. Il connaît déjà ce tunnel pour l’avoir traversé durant quatre ans.

Lire la suite sur le FC Nantes

Mercato FC Nantes : Nouvelle offre inattendue pour Matthis Abline

À voir

FC Nantes : Une terrible nouvelle tombe pour les Canaris

Mercato : le FC Nantes en crise, un géant anglais veut sauver Kita

L’été s’annonce brûlant. Le FC Nantes vit ses heures les plus sombres, mais son président semble imperméable à la détresse des fans. Si le maintien relèverait désormais du miracle, le changement de direction semble impossible. Les six derniers matchs ne seront pas seulement un combat pour la survie en Ligue 1, mais le début d’un long voyage dans l’inconnu sous l’ère Kita.