Mercato FC Nantes : Une mauvaise nouvelle tombe pour Kita  

À peine évoquée, la piste Nicolas Usaï est éteinte au FC Nantes. La rumeur déclenchée par l’insider Mohamed Toubache-Ter a pris fin.

Mercato FC Nantes : Nicolas Usaï n’est pas ciblé

C’est un démenti sec qui vient de briser la rumeur. Alors que le nom de Nicolas Usaï circulait pour succéder à Vahid Halilhodžić au FC Nantes, David Phelippeau a tranché. Le journaliste, fin connaisseur des coulisses de la Jonelière, a balayé l’information d’un revers de main catégorique. Sur son compte X, il a indiqué que Nicolas Usaï ne figure pas, à l’heure actuelle, sur les tablettes du FC Nantes pour la saison prochaine.

Cette mise au point ferme une porte que beaucoup croyaient entrouverte. Pas de contacts, pas de projet commun, pas d’avenir nantais pour Usaï. La brièveté du message de Phelippeau suffit à éteindre l’incendie médiatique. En d’autres termes, les discussions n’ont pas dépassé le stade du simple bruit de couloir numérique.

À voir

Champions League : 120M€, l’UEFA gâte le PSG après Liverpool

Lire aussi : Crise au FC Nantes : Kita annonce sa décision !

Le club traverse un sale temps cette saison. Le calendrier du FCN est très chargé et le maintien semble donc peu probable. Si le dossier Usaï est classé sans suite, le fauteuil d’entraîneur reste un sujet de préoccupation majeur. Le club prépare activement l’après, tout en ignorant encore dans quelle division il évoluera d’ici quelques mois.

Lire la suite sur le FC Nantes

Mercato FC Nantes : C’est fait, Kita boucle le premier deal de l’été !

Mercato FC Nantes : C’est confirmé, Kita met un cadre sur le marché

À voir

OM : Catastrophe confirmée à Lorient, Marseille en profite

Cette instabilité sportive, entre maintien en Ligue 1 et menace de relégation, paralyse logiquement les décisions définitives. Plusieurs profils sont étudiés en interne, mais l’ombre du doute plane sur chaque option. Pour l’heure, le FC Nantes navigue à vue, et le nom de son futur guide reste inconnu.