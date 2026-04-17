FC Nantes : Terribles coups durs avant la réception de Brest  

C’est l’hécatombe au FC Nantes avant le match de la peur face à Brest en Ligue 1. Plusieurs cadres sont forfaits.

FC Nantes : Pluie de mauvaises nouvelles avant le Stade Brestois

Le FC Nantes enregistre des blessures au pire moment. Dimanche, la réception du Stade Brestois à la Beaujoire devait sonner l’heure de la révolte pour le maintien. Au lieu de cela, l’infirmerie nantaise déborde et le coach Vahid Halilhodzic doit composer avec un effectif réduit.

La séance d’entraînement de ce vendredi matin a viré au cauchemar. Alors que l’opposition durait depuis quarante-cinq minutes, Fabien Centonze a contracté une grave blessure. Le genou a lâché. Le défenseur de 30 ans a dû quitter la pelouse, caché sous son maillot, évacué en voiturette, le visage marqué par la douleur et le désespoir.

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On redoute désormais une rupture des ligaments croisés pour l’ancien Messin. Si le diagnostic se confirme, son absence se comptera en mois. Les mauvaises nouvelles s’accumulent pour l’arrière-garde nantaise. Kelvin Amian ne portera plus le maillot jaune cette saison. Souffrant d’une pubalgie chronique, le joueur a finalement sollicité une intervention chirurgicale.

Quant à Tylel Tati, il manquera également à l’appel. Expulsé à Metz, il purge son deuxième match de suspension. L’incertitude plane encore sur deux cadres du vestiaire. Mohamed Kaba, touché par une contracture, et Rémy Cabella, gêné aux ischios, sont restés aux soins ce vendredi. Si le staff espère les intégrer au groupe pour la mise au vert, leur titularisation reste incertaine.

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Enfin, pour compléter ce tableau noir, le troisième gardien Alexis Mirbach soigne une entorse légère du genou. Face à des Brestois (11es) qui n’ont plus rien à craindre ni à espérer, les Nantais (17es) devront trouver des ressources mentales pour compenser ces absences physiques. C’est, plus que jamais, le match de la dernière chance.