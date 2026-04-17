Stade Rennais : Deux forfaits et un retour avant Strasbourg  

Deux cadres du SRFC vont manquer le choc face au RC Strasbourg en Ligue 1. Franck Haise a confirmé la mauvaise nouvelle.

Stade Rennais : Deux cadres sont out pour le déplacement à Strasbourg

Le SRFC voyage vers l’Alsace avec un effectif un peu réduit. Dimanche, face à Strasbourg, les choix du coach rennais, Franck Haise seront dictés par une absence de poids et un retour attendu.

Le corps de Przemysław Frankowski a de nouveau flanché. Ce vendredi, Franck Haise a confirmé le forfait du piston polonais pour ce déplacement. Gêné par des douleurs musculaires en début de semaine, le joueur a dû observer un repos complet de 48 heures. Son entraîneur préfère ne pas prendre de risque. Il sera de retour la semaine prochaine.

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À l’inverse, une bonne nouvelle tombe. Arnaud Nordin réintègre le groupe. Après une semaine d’entraînement intensif et complet, l’attaquant est jugé apte à la compétition. Son retour offre une option supplémentaire sur le front de l’attaque, là où le dynamisme faisait parfois défaut.

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L’absence de Valentin Rongier, suspendu, est confirmée. Brice Samba héritera du brassard de capitaine pour mener ses troupes au stade de la Meinau. Dans l’entrejeu, l’ancien Marseillais laisse un vide que Sebastian Szymanski devrait combler. Ce dernier possède les clés pour animer le cœur du jeu. Quant à Alidu Seidu, les nouvelles sont rassurantes. Ménagé lors des premières séances hebdomadaires, le défenseur a retrouvé ses sensations et devrait tenir son rang sur le flanc droit de la défense.