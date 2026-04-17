Mercato : le Stade Rennais fait le forcing pour un ailier à 8 buts  

Le Stade Rennais est chaud pour s’offrir Ilan Kebbal lors du prochain mercato estival. Le Paris FC ouvre la porte au transfert de sa pépite.

Mercato : le Stade Rennais accélère pour Ilan Kebbal

Le Paris FC a tranché : sa pépite Ilan Kebbal dispose d’un bon de sortie. Brillant cette saison, l’ailier algérien affole les compteurs et attise les convoitises des clubs, dont le Stade Rennais. Pour s’attacher les services du meneur de jeu, les prétendants connaissent désormais le tarif.

Ilan Kebbal rayonne. Avec 8 buts et 4 passes décisives en 24 rencontres, le joueur de 27 ans porte l’attaque parisienne. Cette efficacité confirme son statut : Kebbal est mûr pour l’élite. Si le talent est là, l’ambition suit, puisque le joueur souhaite désormais évoluer dans un club plus prestigieux.

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Marseille garde un œil sur l’enfant du pays. Né dans la cité phocéenne, Kebbal n’a jamais caché son attachement pour l’OM, club qui semble en pole position pour boucler l’opération, selon certaines sources. Mais la concurrence est rude. Le Stade Rennais bouge aussi les lignes pour réussir ce coup. Lyon et Monaco surveillent également la situation de près. L’intérêt est concret, massif, et traverse même les frontières.

En Espagne, Villarreal apprécie sa créativité. L’Angleterre n’est pas en reste. Brentford, Fulham, Everton et Crystal Palace pourraient dégainer une offre dès l’ouverture du marché estival. Même l’Arabie Saoudite, séduite par sa palette technique, suit l’évolution du dossier.

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Mercato : le Stade Rennais déchire une offre énorme

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Le Paris FC ne fera pas de surenchère inutile. Le club demande entre 10 et 12 millions d’euros pour libérer son joyau. Ce montant, calqué sur sa valeur marchande réelle, rend l’opération accessible pour de nombreuses écuries. La bataille s’annonce intense, le prix du billet pour le talent est désormais connu.