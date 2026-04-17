Mercato SRFC : Divorce consommé, il va partir cet été  

Djaoui Cissé pique une colère noire à Rennes. Le départ devient l’issue pour le milieu de terrain au SRFC.

Mercato SRFC : Djaoui Cissé veut partir cet été

Le divorce semble consommé. Entre Djaoui Cissé et le SRFC, la tension monte d’un cran. Le milieu de terrain vit mal son déclassement actuel. Selon Sébastien Vidal, cette frustration nourrit désormais de sérieuses envies de départ.

L’Allemagne bouge déjà. Le Bayer Leverkusen bouge les lignes pour s’attacher les services du joueur. Estimé entre 15 et 20 millions d’euros, Cissé séduit par son profil. Les dirigeants allemands ont déjà lancé l’offensive. Ils voient en lui un renfort idéal pour renforcer leur effectif.

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En Angleterre, il a aussi la cote. Aston Villa et Leeds avancent leurs pions méthodiquement. Ces clubs anglais ont multiplié les prises de renseignements récemment. Si d’autres écuries européennes observent la situation de loin, le trio Leverkusen-Villa-Leeds est chaud pour boucler l’opération.

Djaoui Cissé a perdu sa place ces dernières semaines. Lancé par Habib Beye, Cissé incarnait alors l’avenir radieux du milieu breton. Mais l’arrivée de Franck Haise a scellé son sort. Son temps de jeu est devenu très faible : 23 petites minutes sur les quatre dernières rencontres. Pour Haise, l’ordre de priorité a changé.

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Rennes pourrait tirer profit de ce malaise. Le club breton possède un contrat courant jusqu’en 2030, une garantie solide pour négocier un prix élevé. L’été prochain, Seko Fofana fera son retour au Roazhon Park, un profil que Haise privilégie. Si une offre atteint les 20 millions d’euros, le Stade Rennais ouvrira sans hésiter la porte du départ. Cissé, lui, n’attend que cela pour relancer sa carrière ailleurs.