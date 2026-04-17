OM : Faveur au PSG, Habib Beye interpelle la LFP !

OM - Beye prêt à surprendre Monaco sans Greenwood avec un duo offensif inédit
© Photo de Habib Beye, entraîneur de l'OM.
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En amont du choc Lorient-OM, Habib Beye s’est exprimé sur les reports de match du PSG afin de privilégier la Ligue des champions. Ces aménagements avaient suscité une polémique dans le Championnat.

OM : Habib Beye réclame une règle pour tous

La Ligue de Football Professionnel a récemment pris une décision controversée. Elle avait accepté de reporter les matchs du Paris Saint-Germain afin  favoriser son parcours européen. Cela a permis aux troupes de Luis Enrique de mieux préparer la double confrontation contre Liverpool (4-0, score cumulé) en quart de finale de Ligue des champions.

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Sauf que cette faveur accordée au PSG continue de faire réagir. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille a donné son avis sur le sujet. Habib Beye déplore le caractère arbitraire de ces décisions. Il demande une règle commune pour préserver l’équité du championnat.

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 « J’aimerais qu’il y ait une règle. Et qu’elle ne soit pas au cas par cas. Sinon il y a toujours un club lésé », lance-t-il devant la presse. Cette approche permettrait sans doute d’éviter la frustration chez certaines écuries. Notamment le FC Nantes qui lutte actuellement pour le maintien en Ligue 1.

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