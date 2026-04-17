Mercato OM : 4M€, Benatia négocie une surprise en attaque

Avant son futur départ, Medhi Benatia active ses réseaux pour offrir un nouvel attaquant l’OM. Le dirigeant marseillais tente discrètement de convaincre le Croate Dion Beljo.

Mercato : Benatia veut attirer la sensation Dion Beljo à l’OM

A l’Olympique de Marseille, le grand changement a débuté avec la récente nomination de Stéphane Richard au poste de président. Un nouveau directeur sportif est aussi attendu, puisque Medhi Benatia s’en ira au terme de la saison. Cela n’empêche pas le dirigeant marocain de travailler sur de potentielles arrivées à l’OM.

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Et l’une de ses pistes étudiée mènerait en Croatie. L’insider Valentin Gds assure en effet que Medhi Benatia et sa cellule de recrutement s’intéressent de très près à Dion Beljo. L’attaquant de 24 ans réalise une saison phénoménale au Dinamo Zagreb. Il en est à 38 buts et autant de passes décisives en 40 rencontres.

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De telles performances ont logiquement tapé dans l’œil de l’OM. Sachant que son prix n’est fixé qu’à 4 millions d’euros, selon Transfermarkt. Mais la concurrence acharnée sur ce dossier devrait faire grimper les enchères. D’autres clubs de Ligue 1 tels que le Stade Rennais et le LOSC sont à ses trousses.