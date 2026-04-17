OM : Coup dur, Habib Beye face à un 3e forfait avant Lorient

À la vielle du choc Lorient-OM en Championnat, Habib Beye doit composer avec une cascade d’absences. Un troisième forfait en défense se confirme.

Lorient-OM : Habib Beye devra composer sans CJ Egan-Riley

L’Olympique de Marseille achève ce vendredi son stage de préparation à Marbella. Habib Beye et son groupe profiteront d’une ultime séance tactique avant de se rendre en Bretagne. Les Olympiens iront en effet défier le FC Lorient ce samedi pour le compte de la 30e journée de Ligue 1.

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L’enjeu est immense. L’OM devra impérativement s’imposer afin de rester au contact du podium. Habib Beye fait cependant face à un véritable casse-tête pour la consolidation de sa défense. Facundo Medina est suspendu, tandis que Nayef Aguerd devrait manquer le rester de la saison.

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A cela s’ajoute sans doute le forfait de CJ Egan-Riley. Le jeune défenseur anglais est touché au quadriceps gauche. Il poursuit sa rééducation cette semaine, indique L’Equipe. L’incertitude plane aussi autour de Geoffrey Kondogbia. Entre suspensions et blessures, la défense marseillaise est lourdement impactée. Habib Beye fera le point en conférence de presse.