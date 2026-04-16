OM : Terrible coup dur pour Habib Beye avant Lorient !

L’entraîneur de l’OM reçoit une mauvaise nouvelle avant d’affronter le FC Lorient. Habib Beye sera privé d’un roc défensif pour la suite de la saison.

OM : Habib Beye dépité, saison terminée pour Nayef Aguerd

L’Olympique de Marseille, actuellement en stage sous le soleil d’Andalousie, se prépare pour son prochain défi contre le FC Lorient. Une victoire est impérative pour les hommes d’Habib Beye. Cela leur permettrait de relancer dans la course pour le podium. Mais l’entraîneur marseillais a appris une mauvaise nouvelle à l’approche de ce choc.

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En plus de la suspension de Facundo Medina, il devra faire une croix définitive sur les services de Nayef Aguerd. L’international marocain luttait contre une pubalgie tenace depuis plusieurs semaines. Il avait subi une intervention chirurgicale le 12 mars dernier. Le staff médical de l’OM espérait un retour dans ce sprint final. Mais la réalité clinique s’avère bien plus sombre.

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L’insider Adam, assure que Nayef Aguerd souffre d’une fracture du pubis. Cette pathologie nécessitera une rééducation prolongée. L’ancien Rennais est donc forfait pour la fin de saison mouvementée à l’OM. Habib Beye devra trouver des solutions pour consolider sa charnière défensive.