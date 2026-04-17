Le geste classe du PSG après la blessure de Hugo Ekitike !

Après la grave blessure confirmée de Hugo Ekitike lors du quart de finale retour de Ligue des Champions contre le PSG, l’attaquant de Liverpool a reçu le soutien du club de la capitale.

Liverpool : Le PSG réagit au diagnostic de Hugo Ekitike

Le stade d’Anfield s’est figé mardi soir lorsque Hugo Ekitike s’est effondré sur la pelouse, se tenant la cheville droite. L’attaquant de Liverpool a été évacué en larmes sur une civière, pendant le quart de finale retour de la Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain. Le verdict est tombé le lendemain : rupture du tendon d’Achille, synonyme de fin de saison immédiate et de forfait pour la Coupe du monde 2026 pour l’international français des Reds.

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Dans la foulée, le PSG a eu un geste remarqué pour son ancien attaquant, en publiant un message de soutien. Un clin d’œil fort, au moment, où le joueur de 23 ans entre dans l’une des périodes les plus délicates de sa carrière. « Le Paris Saint-Germain adresse ses meilleurs vœux de prompt rétablissement à Hugo Ekitike », a écrit le club de la capitale sous le post des Reds annonçant la grave blessure de leur attaquant.

Dans le même temps, Liverpool a détaillé la situation dans un communiqué particulièrement marquant : « Ekitike sera écarté des terrains pour le reste de la saison et ne pourra pas participer à la Coupe du Monde cet été avec l’équipe de France. De nouvelles informations seront communiquées en temps voulu, Hugo bénéficiant du soutien total de tout le monde au LFC. »

Pour le joueur formé au Stade de Reims, c’est un immense coup d’arrêt et une perte majeure pour les Reds. Son retour à la compétition ne devrait pas intervenir avant janvier 2027. Un cas évoqué par son entraîneur Arne Slot en conférence de presse ce vendredi.

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« Il n’a pas encore été opéré. C’est un coup dur pour lui, qui venait d’arriver dans un nouveau club et commençait à faire ses preuves. Il jouait contre son ancien club en Ligue des Champions, alors que l’été s’annonçait prometteur. Ma première pensée va à lui, qui va être absent pendant si longtemps et manquer des moments exceptionnels », a expliqué le manager de Liverpool. À l’instar du sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps, Arne Slot affiche malgré tout un certain optimisme concernant son numéro 22.

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« Il n’est ni le premier ni le dernier à vivre cela. Il y a tellement d’exemples de joueurs qui sont revenus encore plus forts, et c’est le défi qu’il doit relever. Il pourrait faire partie de ceux qui, dans 10 ou 15 ans, diront que cette blessure les a rendus plus forts et leur a permis d’atteindre un niveau encore plus élevé qu’auparavant. »