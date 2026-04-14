Liverpool : Arne Slot dévoile son plan pour battre le PSG !

Conscient de la lourde tâche, qui se présente face au PSG, l’entraîneur de Liverpool, Arne Slot, a concocté un plan ambitieux pour le quart de finale retour de la Ligue des Champions ce mardi soir à Anfield.

Liverpool – PSG : Arne Slot veut pour « marquer le premier but » rapidement

Toujours en vie après les nombreux ratés des attaquants du Paris Saint-Germain au Parc des Princes le mercredi passé, Liverpool veut croire à la « remontada » devant leur public d’Anfield ce mardi, à 21 heures. Battus 2-0 à l’aller, les Reds sont déterminés à éliminer les Parisiens lors de ce quart de finale retour de l’UEFA Champions League.

Lisez aussi : Liverpool – PSG : Ousmane Dembélé répond déjà à Arne Slot !

À voir

ASSE :Sprint final, un pilier annoncé pour le dernier virage

Présent en conférence de presse, le milieu de terrain hongrois du club anglais, Dominik Szoboszlai lundi, est « convaincu à 100 % » que son équipe est capable de renverser la situation. « Tout le monde sait ce qu’il doit faire, il n’y a pas de doute qu’on a une opportunité pour passer », a ajouté le joueur de 26 ans. Son entraîneur Arne Slot y croit également et fixe une condition à ses joueurs : « marquer le premier but », et si possible rapidement.

Lisez aussi : Mercato : Urgent ! Arne Slot licencié à cause du Paris SG ?

« Un but peut changer le match », a rappelé l’entraîneur néerlandais, conscient que son équipe était passée à côté au Parc des Princes, mais qu’elle était aussi « capable de sortir de grandes prestations. » Conscient que la partie ne sera pas facile face à une grande équipe du PSG, Arne Slot attend de ses joueurs un surpassement.

Lire la suite sur le PSG

PSG-Liverpool : Une décision fait scandale, Arne Slot réagit

À voir

OM : Habib Beye limogé ? La grande annonce tombe !

PSG – Liverpool : Luis Enrique calme les ardeurs d’Arne Slot

« On sait que l’on doit faire une performance exceptionnelle pour passer au prochain tour et encore plus face au champion d’Europe », a prévenu le successeur de Jürgen Klopp devant les journalistes lundi après-midi. Le Paris Saint-Germain sait donc à quoi s’attendre ce soir à Anfield.