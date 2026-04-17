ASSE – ESTAC : Comme Montanier, Dumont ne pense pas au choc

À l’instar de l’entraîneur de l’ASSE, Stéphane Dumont de l’ESTAC assure qu’il ne pense pas encore à la confrontation directe de la semaine prochaine.

ASSE – ESTAC : Une confrontation directe décisive pour les 2 leaders

L’ASSE va recevoir l’ESTAC au stade Geoffroy-Guichard, le 25 avril prochain, lors de la 32e journée de Ligue 2. Il s’agit de la confrontation directe entre le deuxième et le premier du championnat. Pour l’instant, un seul point sépare le leader troyen de son dauphin stéphanois.

Cette rencontre déterminerait sans doute le club favori pour la montée directe en Ligue 2. Si l’AS Saint-Etienne l’emporte, elle passerait en tête du classement. Si c’est l’ES Troyes qui gagne ce match, il conforterait sa première place, en mettant les Verts à 4 points.

Montanier : « Troyes ? Bastia d’abord, on ne se disperse pas »

Mais avant d’arriver à ce choc, Troyens et Stéphanois doivent passer respectivement le cap de l’US Boulogne et du SC Bastia, samedi. Le club aubois jouera à 14h, tandis que son homologue ligérien affrontera la lanterne rouge à 20h, dans le cadre de la 31e journée.

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Et selon Philippe Montanier, son équipe est concentrée uniquement sur le déplacement en Corse. « Troyes ? Bastia d’abord ! Qu’on ne se disperse pas : on a un match à gagner, c’est à Bastia », a-t-il déclaré en conférence de presse d’avant-match.

Dumont : « Je ne sais même pas contre qui on joue la semaine prochaine »

Dans l’Aube, Stéphane Dumont a également déclaré qu’il ne pense pas encore au déplacement à Saint-Etienne. Il reste plutôt focalisé sur le match de ce samedi. « Moi, je suis focus sur le match de demain contre Boulogne. Il n’y a que ça qui compte », a-t-il confié en conférence de presse.

Les supporters du leader de la Ligue 2 sont pourtant mobilisés pour le déplacement dans le Forez. Interrogé sur cette mobilisation, l’entraîneur de l’ESTAC a déclaré d’abord : « Je ne sais même pas contre qui on joue la semaine prochaine ». Il a ensuite calmé le jeu :« Oui, dans ces moments-là, il faut tenir, il faut faire corps, une énergie supplémentaire. C’est le moment ».

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En réalité, Philippe Montanier et Stéphane Dumont pensent fort au décisif match qui va les opposer dans 8 jours. Ils feignent simplement de ne pas l’évoquer, afin d’éviter de se mettre une pression supplémentaire face à Bastia et Boulogne.