Vente OL :Les comptes de Lyon dans le rouge, sa valeur chute

Alors que la mise en vente de l’OL a été annoncée, les spéculations vont bon train sur la valeur actuelle du club rhodanien. Selon un expert interrogé par L’Équipe, la valeur de Lyon est en chute libre.

Mercato : L’Olympique Lyonnais remis en vente !

Le cabinet Cork Gully, administrateur désigné par la justice britannique au sein d’Eagle Football Group, a mis l’OL en vente. Plus précisément, les actifs détenus par John Textor. L’homme d’affaires américain avait acquis le club rhodanien en décembre 2022, en le rachetant à Jean-Michel Aulas pour un montant estimé à 798 M€.

À l’heure où il est question de revente, les interrogations se multiplient sur le prix actuel de Lyon, dont le déficit de la saison dernière est de plus 200 M€. Quant à la dette, elle est évaluée à près de 500 M€.

L’OL valorisé à un peu plus de 300 M€ !

Selon un banquier d’affaires, sollicité par le quotidien sportif, l’Olympique Lyonnais vaut désormais moins de la moitié du prix auquel John Textor l’avait acheté. « Il faut rappeler que Textor a acheté l’OL très cher », a-t-il souligné d’emblée.

« Une certitude Ares Capital (bailleur de fonds, ndlr) va perdre beaucoup d’argent et le prix sera celui auquel il est prêt à vendre. Les gens rationnels raisonnent en multiples du chiffre d’affaires (CA) en excluant les transferts. Pour un club à faible notoriété, on considère que c’est un peu moins d’une fois le CA et pour les grosses marques de 3 à 4 fois. Pour l’OL, il devrait être autour de 2 fois », a expliqué le banquier ensuite.

La grosse dette de Lyon, un obstacle au rachat ?

De plus, plusieurs facteurs, notamment la situation financière du club, font que de potentiels repreneurs ne vont pas se bousculer aux portes de Lyon. « Le gros problème en France, ce sont les droits télés domestiques et leurs perspectives d’amélioration faibles. […]. Un acheteur devra aussi satisfaire le pool bancaire de la dette du stade (320 M€). Si quelqu’un fait une offre, il voudra tout mettre sur la dette », indique la source du média, tout en glissant : « la dette est telle qu’un acheteur ne paiera pas ce prix ».

Lire aussi sur l’OL :

OL : Paulo Fonseca dévoile son plan pour contrarier le PSG !

À voir

OL : Paulo Fonseca dévoile son plan pour contrarier le PSG !

OL : Lyon fortement diminué face au Paris Saint-Germain

Il faut noter que Michele Kang, l’actuel propriétaire de l’OL Lyonnes, président de l’Olympique Lyonnais et PDG d’Eagle Football Group est en pole position pour racheter le club. Elle devrait reprendre les parts de John Textor avec la caution d’Ares Capital.