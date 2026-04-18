OL : Paulo Fonseca dévoile son plan pour contrarier le PSG !

Après sa brillante qualification en demi-finale de la Ligue des Champions face à Liverpool, le PSG retrouve la Ligue 1 ce dimanche soir contre l’OL. Paulo Fonseca, l’entraîneur de l’équipe lyonnaise, s’est exprimé sur cette affiche.

Paulo Fonseca : « On a beaucoup travaillé défensivement »

Dimanche, à 21 heures, le Paris Saint-Germain va boucler la 29e journée de Ligue 1 face à l’Olympique Lyonnais au Parc des Princes. L’OL, actuellement 5e, espère profiter d’un faux pas du PSG pour aligner une seconde victoire après son succès face à Lorient (2-0), le weekend dernier. À seulement deux points du LOSC Lille (3e), Lyon compte se battre jusqu’au bout pour accrocher le podium.

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Mais il faudra déjà battre l’ogre parisien et Paulo Fonseca semble avoir un plan bien ficelé pour y parvenir. Dimanche, le PSG va clore la 29ème journée de Ligue 1 avec ce match face à l’OL au Parc des Princes. Lyon, actuellement 5ème, n’est qu’à 2 points du troisième Lille. En conférence de presse ce vendredi, le coach des Gones a expliqué son plan de jeu face aux hommes de Luis Enrique.

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« On a fait un bon match (Ndlr, il évoque le match aller) à la maison, on avait beaucoup de blessures, mais un bon match défensivement et offensivement. Je pense que le premier objectif est de savoir que ce sera dur, mais il faudra bien défendre avant tout. C’est une équipe qui a beaucoup de mobilité, mais on doit bien défendre pour après avoir des possibilités d’attaquer avec qualité. On a beaucoup travaillé défensivement pour contrarier les qualités individuelles et la mobilité du PSG », a déclaré le technicien portugais.

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Pour cette rencontre, l’OL ne pourra pas compter sur son capitaine. Déterminant le week-end passé face à Lorient, Corentin Tolisso, touché aux adducteurs, est forfait pour le déplacement au Parc des Princes. Tout comme Ernest Nuamah. Le retour du Ghanéen est repoussé d’une semaine, encore, a expliqué Paulo Fonseca.

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Forcément, le déplacement sur le terrain du Paris Saint-Germain dans ces conditions devient compliquée. Surtout après la victoire du RC Lens contre le Toulouse FC (3-2), ce qui maintient la pression sur le leader parisien.