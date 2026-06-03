ASSE : KSV prépare une révolution à seulement 2M€

‎L’ASSE et Kilmer Sports Ventures avancent sur un projet stratégique qui dépasse largement le cadre du recrutement estival. Alors que le club s’apprête à vivre une nouvelle saison en Ligue 2, un investissement de plus de deux millions d’euros vient d’être lancé à Geoffroy-Guichard avec l’ambition de renforcer durablement l’attractivité et le rayonnement des Verts.

‎ASSE : Un chantier symbolique dans une période délicate

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‎À Saint-Étienne, les regards ne sont pas uniquement tournés vers le futur entraîneur ou les mouvements du mercato. En coulisses, un autre dossier mobilise les décideurs du club et les collectivités locales. Cette fois, il ne s’agit pas d’un joueur à recruter ou d’un départ à négocier, mais d’une transformation majeure de l’outil de travail des Verts.

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‎Depuis plusieurs jours, les travaux ont officiellement démarré au stade Geoffroy-Guichard afin de remplacer intégralement la pelouse. Un événement loin d’être anodin puisque la surface n’avait plus bénéficié d’un renouvellement complet depuis 2014. Pour une enceinte aussi emblématique du football français, cette opération marque une nouvelle étape dans la modernisation des infrastructures.

‎Kilmer Sports Ventures voit plus loin que la Ligue 2

‎Cet investissement supérieur à deux millions d’euros ne doit pas être interprété comme une simple opération d’entretien. Derrière ce chantier se dessine une vision plus globale portée par Kilmer Sports Ventures. L’actionnaire souhaite renforcer les fondations du projet stéphanois et préparer le club à retrouver des ambitions plus élevées.

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‎Dans le football moderne, les infrastructures jouent un rôle déterminant. Les clubs les plus performants ne construisent pas leur réussite uniquement sur le marché des transferts. Ils investissent également dans leurs équipements afin d’offrir les meilleures conditions possibles aux joueurs, au staff et aux organisateurs d’événements sportifs. C’est précisément cette logique qui semble guider les dirigeants actuels.

‎Geoffroy-Guichard vise les standards les plus élevés

‎L’objectif affiché est clair : permettre à Geoffroy-Guichard de répondre aux exigences des principales instances du football. Comme l’a expliqué Axel Dugua, vice-président de Saint-Étienne Métropole chargé des sports, la nouvelle pelouse sera homologuée par la FFF, la LFP ainsi que l’UEFA.

‎Cette précision n’a rien d’anecdotique. Une telle homologation ouvre la porte à l’organisation d’événements d’envergure nationale et internationale. Le célèbre Chaudron pourrait ainsi renforcer sa position parmi les stades de référence du pays, même si l’équipe première évolue actuellement au deuxième échelon du football français.

‎Une ambition qui dépasse le cadre du club

‎Le projet nourrit également un rêve partagé par de nombreux supporters : revoir un jour Geoffroy-Guichard accueillir de grandes affiches internationales. Axel Dugua n’a d’ailleurs pas caché cette ambition en évoquant la possibilité de recevoir à l’avenir un match de l’équipe de France. ‎Cette perspective illustre parfaitement la stratégie mise en place autour de l’ASSE.

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Malgré la déception sportive liée à la non-montée, les décideurs refusent de raisonner à court terme. La reconstruction passe aussi par des investissements structurants capables d’accompagner le développement du club sur plusieurs années. Dans cette optique, les deux millions d’euros engagés aujourd’hui pourraient bien représenter l’un des paris les plus importants de l’ère Kilmer Sports Ventures.