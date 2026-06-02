Mercato PSG : Après la LDC, la riposte d’Arsenal en marche !

Arsenal est déterminé à rebondir après sa finale de Ligue des champions perdue face au PSG. Les Gunners s’attaquent à un dossier sensible de Paris. Julian Alvarez est visé.

Mercato : Arsenal bouscule le PSG pour Julian Alvarez

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Un deuxième sacre pour le Paris Saint-Germain ! Les hommes de Luis Enrique ont remporté la finale de Ligue des champions face à Arsenal (1-1 ; 4-3 t.a.b). Cette défaite aux tirs au but hante encore le club anglais. Surtout que les écuries vont s’affronter sur le mercato.

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Et cette fois-ci, Arsenal est déterminé à prendre sa revanche en privant le PSG de l’une ses cibles prioritaires. Julian Alvarez de l’Atlético Madrid est courtisé par les Parisiens depuis plusieurs semaines. Luis Enrique verrait en lui le nouveau numéro 9 idéal pour étoffer son attaque. Cet intérêt parisien ne laisse le buteur argentin indifférent.

Une offre de 150 millions d’euros pour son transfert

Le PSG devra cependant rivaliser avec Arsenal sur cette piste offensive. Le média espagnol AS assure que les Gunners sont prêts à débourser près de 150 millions d’euros pour arracher la signature de Julian Alvarez. Andrea Berta, directeur sportif du club londonien, espère utiliser ses bonnes relations avec les Colchoneros pour devancer Paris dans cette course effrénée.

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Reste à savoir quelle sera la réaction de la formation présidée par Nasser Al-Khelaïfi. La bataille entre le PSG et Arsenal ne ferait que commencer. Les Gunners tenteraient aussi de chiper Eli Junior Kroupi, une pépite convoitée par Paris.