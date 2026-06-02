Mercato OL : Une offre inattendue du Brésil pour Abner

Au terme de sa deuxième saison à l’OL, Abner Vinicius a attiré l’attention d’un club brésilien. Une offre aurait été transmise au club rhodanien pour son transfert.

Mercato : Flamengo offre 8,5 M€ à l’OL pour Abner Vinicius

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Titulaire à 33 reprises en 36 matchs disputés cette saison avec l’OL, Abner Vinicius a été régulier, tant en Ligue 1 qu’en Ligue Europa. Il a même marqué 5 buts et délivré 3 passes décisives. Grâce à ses performances remarquables, l’arrière latéral gauche a attiré l’attention des recruteurs de son pays natal. Selon les informations en provenance du Brésil, Flamengo tente de le recruter à Lyon.

Le club basé à Rio de Janeiro aurait concrétisé son intérêt par une offre transmise à la Direction de l’Olympique Lyonnais, selon les informations du journaliste brésilien Pablo Oliveira. Elle est estimée à 8,5 millions d’euros, assortie d’un pourcentage de 15 % sur l’éventuelle revente du défenseur. Abner Vinicius ne serait pas contre l’idée de retourner dans son pays natal où il avait évolué avec l’Athletico Paranaense (2019-2023).

O #Flamengo entrou em contato e abriu conversas com o #Lyon para contratar o lateral-esquerdo Abner. O clube carioca apresentou uma proposta inicial de € 8,5 milhões, acrescida de 15% sobre uma negociação futura.

O atleta, não descarta a ideia de voltar a jogar no Brasil pic.twitter.com/3Q65PIXgKv — Pablo Oliveira (@Oliveira32Pablo) June 2, 2026

Une proposition insfuffisante pour l’Olympique Lyonnais ?

Toutefois, les deux clubs devront d’abord trouver un accord. En effet, le joueur de 26 ans est sous contrat à l’OL jusqu’en juin 2029. Flamengo devrait donc racheter ses trois années de contrat. De plus, le Brésilien a été acheté à 8 millions d’euros au Real Betis en 2024 et il est évalué à 10 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt.

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La proposition du club carioca n’est pas insignifiante, mais Lyon n’est pas vendeur et pourrait en demander plus. En tout cas, la présidente Michele Kang ne céderait pas Abner Vinicius en dessous de sa valeur marchande actuelle, surtout qu’elle n’a pas de pression de départ.