Mercato PSG : Feu vert pour un énorme départ en défense ?

Le PSG aborde le mercato d’été avec plusieurs dossiers stratégiques sur la table. Celui d’Ilya Zabarnyi pourrait rapidement prendre de l’ampleur. Ces dernières heures, un intérêt de Liverpool est évoqué en Angleterre.

‎Mercato PSG : Liverpool veut déloger Zabarnyi de Paris

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‎Quelques jours après la fin de saison, le nom d’Ilya Zabarnyi refait surface dans les rubriques mercato. Selon les informations relayées par la journaliste britannique Dave OCKOP, Liverpool suivrait attentivement la situation du défenseur parisien afin de renforcer son arrière-garde.

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‎Le contexte est favorable aux spéculations. Le club anglais cherche à remodeler sa défense après le départ d’ibrahima Konaté et le profil de l’international ukrainien, qui connaît parfaitement la Premier League après son passage à Bournemouth, correspond aux critères recherchés. Son adaptation déjà réussie au football anglais constitue un argument de poids.

‎Un statut encore fragile à Paris

‎Recruté pour environ 63 millions d’euros l’été dernier, Zabarnyi n’a pas encore totalement convaincu dans la hiérarchie défensive parisienne. S’il a montré des qualités prometteuses, il est resté dans l’ombre de Marquinhos lors des rendez-vous les plus importants de la saison.

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‎Son temps de jeu limité durant la phase finale de la Ligue des champions illustre cette réalité. Malgré le potentiel reconnu du joueur, le Paris Saint-Germain attend encore qu’il franchisse un cap pour s’imposer comme un titulaire indiscutable.

‎La stratégie du Paris SG au cœur du dossier

‎Pour autant, un départ n’apparaît pas comme le scénario privilégié. En interne, la tendance serait davantage à la patience qu’à une séparation précipitée. À seulement 23 ans, Zabarnyi représente un investissement conséquent et un projet à moyen terme pour les dirigeants parisiens. ‎

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L’intérêt de Liverpool pourrait toutefois rebattre les cartes si une offre importante arrivait sur le bureau des décideurs du PSG. Dans un marché où les défenseurs de haut niveau sont rares, le dossier mérite d’être suivi de près. Une chose est sûre : malgré les rumeurs venues d’Angleterre, Paris ne semble pas encore disposé à tourner la page Zabarnyi après une seule saison.