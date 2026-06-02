Mercato ASSE : Un club turc vise deux attaquants de Sainté

Un club turc s’est positionné pour recruter les deux meilleurs buteurs de l’ASSE, cet été. L’un d’eux est sur ses tablettes depuis l’été dernier.

ASSE Mercato : Zuriko Davitashvili et Lucas Stassin sur le marché

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L’ASSE va recomposer son équipe cet été pour la saison prochaine. Après l’échec de la montée en Ligue 1, plusieurs joueurs sont sur le départ. C’est le cas de Zuriko Davitashvili et Lucas Stassin. Retenus contre leur gré, l’été dernier, alors qu’ils souhaitaient quitter le club dans la foulée de la relégation, les deux attaquants ne seront plus bloqués en Ligue 2.

En cas d’offres convenables, le Géorgien et le Belge feront l’objet d’un transfert. Ils sont d’ailleurs très sollicités encore cet été.

Le Besiktas intéressé à la fois par Davitashvili et Stassin

Le premier est visé par le LOSC, l’AS Monaco et le Stade Rennais en Ligue 1. A l’étranger, il est la priorité de Hoffenheim en Bundesliga. Son profil intéresse aussi le Besiktas, l’Olympiakos, Everton et le Benfica.

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Quant au deuxième, il était sur les tablettes de Sunderland et la Lazio Rome pendant le mercato d’été dernier. D’après les informations du site FotoMaç, Lucas Stassin est désormais une nouvelle cible du club Stanbouliote.

Le directeur sportif, Önder Özen, se serait renseigné su lui auprès de Hasan Çetinkaya, vice-président du KVC Westerlo, ancien club de l’attaquant de Saint-Etienne, à en croire la source. Le site Sabah, lui, assure que Zuriko Davitashvili est toujours dans le viseur du Besiktas. Du coup, les deux meilleurs buteurs des Verts sont convoités à la fois par le même club turc.

Saint-Etienne ne bradera pas ses deux buteurs

Kilmer Sports Ventures (KSV) ne va certes pas les retenir, mais il ne les bradera pas non plus. Stassin a été recruté à 10 M€ et il est évalué à 15 M€, tandis que Davitashvili a coûté 6 M€ et vaut 12 M€ sur le marché des transferts.

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L’ASSE pourrait même faire monter les enchères, grâce aux nombreux courtisans du néo-international Belge (11 buts et 9 passes décisives avec les Verts) et du meilleur joueur de la Ligue 2 (auteur de 16 buts et 5 passes décisives.