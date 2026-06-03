Mercato : Terrible nouvelle ! L’OM en plein cauchemar

‎L’OM traverse une période d’incertitude rarement observée ces dernières années. Alors que le club pensait avoir sauvé l’essentiel grâce à sa qualification pour la Ligue Europa, les menaces financières qui s’accumulent pourraient transformer cette réussite sportive en immense désillusion.

‎OM : Une qualification européenne qui ne suffit plus

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‎Le succès décroché face au Stade Rennais lors de la dernière journée de Ligue 1 avait offert un bol d’air aux supporters marseillais. Cette victoire permettait aux Phocéens d’arracher une place en Ligue Europa au terme d’une saison particulièrement mouvementée. ‎Mais en coulisses, le climat est bien moins rassurant.

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Selon les informations relayées par L’Équipe, l’OM se retrouve confronté à des difficultés financières importantes. Le club est notamment surveillé par l’UEFA dans le cadre d’engagements pris en 2022 concernant la maîtrise de son déficit. Une situation qui pourrait déboucher sur des sanctions sportives particulièrement lourdes.

‎La menace de l’UEFA et de la DNCG se précise

‎L’inquiétude ne se limite pas aux instances européennes. La DNCG, gardienne de la santé financière du football français, doit également examiner le dossier marseillais dans les prochaines semaines. ‎Une audition est notamment attendue le 18 juin. Parmi les sanctions envisageables figure un encadrement de la masse salariale.

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Cette mesure compliquerait fortement les ambitions du club sur le marché des transferts. Pour Stéphane Richard, récemment installé à la présidence, le défi s’annonce considérable. Celui-ci a d’ailleurs reconnu qu’il faudrait désormais « changer de train de vie » afin de rétablir l’équilibre économique.

‎Eric Di Meco règle ses comptes

‎Ancienne figure emblématique du club, Eric Di Meco n’a pas mâché ses mots au moment d’évoquer les origines de cette crise. Sur les ondes de RMC, l’ex-défenseur a livré une analyse particulièrement sévère de la gestion passée.‎ « Longoria est parti, on peut faire un bilan. Souvent, quand les gens s’en vont, tu découvres les comptes et tu peux faire le vrai bilan », a-t-il d’abord déclaré.

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Puis le consultant a durci le ton : « On a eu des dirigeants, c’étaient des joueurs de poker. Ou alors ceux qui font la cavalerie, ou jouer à la roulette. Sauf qu’à un moment donné, quand t’as perdu tout le temps ou que t’as gagné juste deux fois sur cinq, et bien malheureusement, tu perds beaucoup d’argent et tu joues avec l’argent que tu n’as pas. J’ai l’impression que c’est ce qui s’est passé. »

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‎Cette sortie traduit un malaise profond. Au-delà des résultats sportifs, c’est désormais le modèle économique du club qui se retrouve au centre des débats. Pour Marseille, le véritable match de l’été ne se jouera peut-être pas sur le terrain, mais bien dans les bureaux où se décidera l’avenir financier de l’institution.