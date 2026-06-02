Mercato ASSE : Le transfert forcé d’une pépite se profile

À un an de la fin de son contrat à l’ASSE, un jeune attaquant formé au club est sur le départ. KSV doit le transférer cet été, afin d’éviter de le voir partir librement dans six mois.

Mercato : Plusieurs joueurs sur le départ à l’ASSE

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L’ASSE va certainement se vider cet été ! En fin de contrat, Florian Tardieu, Brice Maubleu et Dennis Appiah sont sur le départ. Le premier devrait rejoindre le Montpellier HSC. Quant au deuxième, ses services ont été proposés au SC Bastia en Ligue 3, selon l’Insider Mohamed Toubache-Ter.

Dans la catégorie des joueurs désireux de quitter le club, il y a Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili, les deux meilleurs buteurs stéphanois. Ils sont très convoités, en Ligue 1 comme à l’étranger. Kilmer Sports Ventures reste ouvert à leur départ, mais attendra les offres les plus intéressantes avant de les céder.

Djyllian N’Guessan vers un transfert pour éviter son départ libre

Djyllian N’Guessan est également concerné par le mercato estival stéphanois. Il est certes encore sous contrat à Saint-Etienne jusqu’au 30 juin 2027, mais son clan rejette les propositions de KSV.

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Si aucun accord n’est trouvé dans les prochaines semaines, en vue de la prolongation du bail du jeune avant-centre, ce sera la séparation. Il sera mis sur le marché afin de récupérer des liquidités et ainsi éviter son départ libre.

La pépite de 17 ans est évaluée à 4 millions d’euros par Transfermarkt et elle est sur les tablettes de top clubs européens. Elle est sollicitée notamment par Chelsea en Premier League et le Borussia Dortmund en Bundesliga.

Formé à l’ASSE (2015-2024) et passé professionnel le 8 novembre 2024, Djyllian N’Guessan a joué son premier match en pro, le 4 janvier 2025, en Ligue 1, sous les ordres d’Eirik Horneland.

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À ce jour, il totalise 13 apparitions en ’équipe A, toutes compétitions confondues et il a inscrit un but en coupe de France. International Français U20 depuis novembre 2025, il compte 7 sélections.