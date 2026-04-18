Mercato SRFC : C’est confirmé, un milieu marocain arrive  

La direction du SRFC s’attaque à un crack de l’Olympique de Marseille pour le prochain mercato estival. D’autres clubs de Ligue 1 jouent les trouble-fêtes.

Mercato : le SRFC lorgne Bilal Nadir

L’Olympique de Marseille s’apprête à faire le ménage, et Bilal Nadir figure en haut de la liste des départs. À 22 ans, le milieu marocain arrive au bout de son contrat. Cette situation attire les convoitises, transformant le joueur en une cible prioritaire pour plusieurs écuries de l’élite, dont le SRFC.

En fin de bail, il s’oriente vers un transfert libre. Son bilan cette saison : 27 matchs disputés, dont 7 titularisations. Pour beaucoup, c’est l’occasion idéale de réaliser un coup sur le marché sans débourser d’indemnités de transfert. L’OGC Nice passe à l’attaque. Selon Foot Mercato, des clubs anglais et espagnols surveillent le dossier, mais c’est le Gym qui semble le plus déterminé.

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Africa Foot révèle que les Aiglons envisagent de rapatrier leur ancien protégé. Formé sur la Côte d’Azur avant de rejoindre l’OM gratuitement en 2021, Nadir pourrait faire son retour dans son club formateur. Actuellement 15e de Ligue 1 avec une petite avance sur le barragiste auxerrois, Nice attend de valider son maintien avant de déclencher les hostilités financières. Mais les Aiglons ne sont pas seuls sur ce dossier.

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Le Stade Rennais et le RC Strasbourg suivent la situation de très près. Ces deux clubs, portés par des ambitions européennes en cette fin de saison, voient en Nadir un renfort à moindre coût. Le milieu marocain, de son côté, ne veut pas précipiter son choix. Sa priorité est de trouver un projet sportif lui garantissant un temps de jeu régulier.